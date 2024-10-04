Похититель кенгурят из зоопарков рассказал судье о желании понянчить обезьяну 

Фигурант дела о похищении трех кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области Иван Некрасов хотел обменять одного из них на обезьяну, чтобы «нянчить ее». Мужчину поместили в СИЗО и пока предъявили обвинение только в краже кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка.

«В ходе расследования будет проверена возможная причастность обвиняемого к другим преступлениям, связанным с кражами животных», — написала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время избрания меры пресечения 31-летний Некрасов рассказал судье, что он хотел заполучить макаку из-за ее схожести с человеком, «чтобы нянчить». А затем он «увидел этого кенгуренка, не удержался, нашел сачок и начал ловить». Некрасов добавил, что кормил кенгурят пирогом с ягодами. Он также рассказал о своем задержании.

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«Я пил кофе со «Сникерсом», сидел на вокзале и пил. Я был с кенгуренком. И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они, резко уронили меня в пол на живот», — сказал он.

Корреспондент РИА «Новости» отметил, что поведение Некрасова не соответствовало его возрасту и добавил, что во время заседания он запрещал журналистам снимать и ругался матом.

Адвокат Некрасова Екатерина Сентищева заявила, что обжалует его арест. До начала заседания она рассказала, что ее подзащитный страдает от психического расстройства, но, как пишет агентство, не смогла предоставить соответствующие документы.

«В явке с повинной он указал, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. Ему это было рекомендовано врачом», — сказала Сентищева.

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Адвокат также рассказала журналистам, что один из кенгурят задохнулся в сумке, о чем ее подзащитный «очень сожалеет».

Ранее на этой неделе полиция возбудила уголовное дело о краже кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Аналогичное дело завели силовики Калужской области. Там из в ночь на 30 сентября из зоопарка пропали два детеныша кенгуру.

Подозреваемого задержали 2 октября. С собой у него был один кенгуренок, еще одного полиция позже нашла на территории города Королева, а одно животное погибло.