EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Похититель кенгурят из зоопарков рассказал судье о желании понянчить обезьяну 

16:33 04.10.2024

Фигурант дела о похищении трех кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области Иван Некрасов хотел обменять одного из них на обезьяну, чтобы «нянчить ее». Мужчину поместили в СИЗО и пока предъявили обвинение только в краже кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка. 

«В ходе расследования будет проверена возможная причастность обвиняемого к другим преступлениям, связанным с кражами животных», — написала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время избрания меры пресечения 31-летний Некрасов рассказал судье, что он хотел заполучить макаку из-за ее схожести с человеком, «чтобы нянчить». А затем он «увидел этого кенгуренка, не удержался, нашел сачок и начал ловить». Некрасов добавил, что кормил кенгурят пирогом с ягодами. Он также рассказал о своем задержании. 

Я — хозяйка самого популярного енота России
Я — хозяйка самого популярного енота России
Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу
Интернет и мемы11 минут чтения

«Я пил кофе со «Сникерсом», сидел на вокзале и пил. Я был с кенгуренком. И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они, резко уронили меня в пол на живот», — сказал он.

Корреспондент РИА «Новости» отметил, что поведение Некрасова не соответствовало его возрасту и добавил, что во время заседания он запрещал журналистам снимать и ругался матом.

Адвокат Некрасова Екатерина Сентищева заявила, что обжалует его арест. До начала заседания она рассказала, что ее подзащитный страдает от психического расстройства, но, как пишет агентство, не смогла предоставить соответствующие документы. 

«В явке с повинной он указал, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. Ему это было рекомендовано врачом», — сказала Сентищева. 

Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов
Общество9 минут чтения

Адвокат также рассказала журналистам, что один из кенгурят задохнулся в сумке, о чем ее подзащитный «очень сожалеет».

Ранее на этой неделе полиция возбудила уголовное дело о краже кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Аналогичное дело завели силовики Калужской области. Там из в ночь на 30 сентября из зоопарка пропали два детеныша кенгуру.

Подозреваемого задержали 2 октября. С собой у него был один кенгуренок, еще одного полиция позже нашла на территории города Королева, а одно животное погибло. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Общество
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов
9 минут чтения
Женщину обезглавил собственный сын 
Криминал
Женщину обезглавил собственный сын 
Незадолго до убийства она забрала его из тюрьмы. Тело нашли родственники, готовившие ей сюрприз на день рождения
3 минуты чтения
Я уже в дамках
Общество
Я уже в дамках
Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена
29 минут чтения
Я — хозяйка самого популярного енота России
Интернет и мемы
Я — хозяйка самого популярного енота России
Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу
11 минут чтения
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Политика
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
В ФБК не согласны и обещают ответить «по существу»
4 минуты чтения
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Общество
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф
10 минут чтения