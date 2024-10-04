Семье отказали в иске к Uber из-за заказа дочери на Uber Eats

Суд в американском штате Нью-Джерси отказался принять иск к агрегатору Uber от попавшей в аварию на такси семейной пары. Причиной стало обновленное пользовательское соглашение сервиса Uber Eats, которое приняла дочь супругов, сообщило CNN.

Джон и Джорджия Макгинти попали в ДТП весной 2022 года. Супружеская пара сидела на заднем сидении такси, когда водитель решил выехать на красный свет и столкнулся с другим автомобилем. Авария привела к «серьезному физическому, психологическому и финансовому ущербу», говорится в иске. Джорджия получила переломы шейного и поясничного отдела позвоночника, ребер, а также другие травмы, потребовавшие хирургического вмешательства, рассказали журналисты. У Джона оказались сломаны ребра и кости запястья.

Суд ответил истцам, что условия Uber Ride одинаковы с условиями сервиса доставки еды Uber Eats, и поэтому семье придется, в соответствии с пользовательским соглашением, решать спор путем арбитража. Макгинти подали ходатайство, где сообщили суду, что соглашение подписала их несовершеннолетняя дочь, воспользовавшаяся телефоном матери, рассказали журналисты.

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Однако суд счел, что условия «действительны и подлежат исполнению», включая признание, что «споры, касающиеся автомобильных аварий или телесных повреждений, будут разрешаться путем арбитража, а не в суде».

Представитель Uber заявил CNN, что Джорджия Макгинти, на которую был зарегистрирован аккаунт, «несколько раз соглашалась с условиями использования, включая арбитражное соглашение», и совершала поездки на такси Uber после согласия с этими условиями. «Хотя истцы продолжают заявлять прессе, что именно их дочь заказывала на Uber Eats и приняла условия соглашения, в суде они смогли лишь предполагать, что это так и не могли вспомнить: заказывала их дочь еду самостоятельно или при помощи матери», — сказал представитель агрегатора.

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Адвокаты Макгинти заявили журналистам, что собираются подавать апелляцию на решение суда.

В августе американец Джеффри Пикколо подал иск против компании Walt Disney Parks and Resorts из-за смерти своей жены в парке развлечений Disney World. Корпорация Disney попыталась отклонить иск, перенаправив дело в арбитраж, — ссылаясь на условия соглашения, принятые Пикколо на стриминговом сервисе Disney+. Однако затем Disney согласилась на разбирательство иска в суде.