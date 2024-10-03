Северокорейский перебежчик угнал автобус и попытался вернуться в КНДР

Перебежчик из КНДР, который жил в Южной Корее тринадцать лет, успешно угнал автобус и попытался прорваться через пограничный переход обратно в Северную Корею. 35-летнего мужчину задержали на границе, сообщил телеканал CNN.

Инцидент произошел на мосту Тонгиль в приграничном южнокорейском городе Пхаджу, рассказали журналистам в полиции провинции Кенгидо. Ночью автобус сумел проехать по мосту 800 метров, игнорируя требования пограничников остановиться, прежде чем врезался в перекрывавшие путь заграждения.

Момент, когда мужчина в худи с накинутом на голову капюшоном угоняет автобус, попал на видео камер наблюдения. На кадрах с камер неизвестный проверяет несколько машин на стоянке, затем у одной из них загораются фары.

После аварии на мосту мужчину задержали. Им оказался 35-летний рабочий, который с 2011 года жил в Южной Корее. Мужчина снимал жилье и испытывал материальные трудности, сказали журналистам полицейские, отказавшись назвать имя задержанного. «Ему не удалось устроиться на Юге, он сказал, что скучал по своей семье на Севере», — сообщили в полиции. Против задержанного выдвинуты обвинения в угоне автомобиля, вождении без прав, нарушении правил нахождения в охраняемой зоне и закона о национальной безопасности.

Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф Общество 10 минут чтения

Представители местных правоохранительных органов сообщили CNN, что за последние шесть лет помнят две попытки северокорейских перебежчиков нелегально вернуться на родину по мосту. В сентябре 2021 года 60-летняя женщина пыталась пересечь Тонгиль пешком, но была задержана. В августе 2018 года 30-летний мужчина проехал по мосту на автомобиле, миновав контрольно-пропускные пункты, но был остановлен военными в демилитаризованной зоне.

Я уже в дамках Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена Общество 29 минут чтения

Этот район усиленно охраняется военными из-за близости к разделяющей две Кореи демилитаризованной зоне, а граница считается одной из самых укрепленных в мире, пишет CNN. Издание приводит южнокорейские данные, согласно которым с момента окончания войны в 1953 году в Республику Корея из КНДР переехало более 34 000 человек. Обратно в Северную Корею с 2012 года вернулись около 30 перебежчиков. Факт их возвращения указывает на то, что некоторым жителям Севера трудно ассимилироваться в южнокорейском обществе, цитирует свои источники CNN.

Министерство объединения Южной Кореи летом опубликовало доклад, согласно которому в КНДР в 2024 году стали наказывать за нарушение запрета на «реакционную идеологию и культуру». В качестве примеров репрессий в документе указаны наказания за ношение невестами белых платьев, распитие алкоголя из винных бокалов, ношение солнечных очков, прослушивание и распространение южнокорейской музыки и фильмов. Авторы доклада утверждают, что недавно 22-летний северокореец был публично казнен за прослушивание и распространение K-pop.