СМИ: в Кремле решили «уничтожать» Украину после вторжения ВСУ

Российская элита, близкая к Владимиру Путину, не верит в скорое окончание войны в Украине, а вторжение в Курскую область называет ударом по самолюбию Путина. Об этом говорится в статье журналистов, авторов проекта «Пояснительная записка» Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.

Журналисты поговорили с несколькими высокопоставленными источниками во власти, которые регулярно общаются с Путиным. также среди их собеседников были люди, знакомые с переговорными процессами, которые идут между Россией и Украиной.

Так, «знакомый президента» рассказал журналистам, что вторжение ВСУ в Курскую область «для Путина было унизительно». Ситуацию в приграничье Путин прокомментировал только на шестой день вторжения.

«Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» — заявил тогда Путин.

До этого вторжения в окружении Путина надеялись, что война закончится через полгода-год. Собеседники журналистов рассказали, что в конце августа в Катаре готовилась встреча российских и украинских военных руководителей, которые должны были договорится о деэскалации ситуации.

Однако после вторжения ВСУ в Курскую область Путин и его военное окружение, по словам одного из источников, решили, что ВСУ «использовали подготовку ко встрече в Катаре в качестве завесы для курской операции».

«В Кремле сделали вывод: будем уничтожать государство Украина. Сейчас попахивает боем без правил, обе стороны думают, как сделать друг другу хуже», — добавил анонимный источник журналистов. Он не видит перспектив для мирных переговоров, так как считает, что Путин не будет обменивать Курской областью, например, на Донецк или Луганск.

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Высокопоставленный чиновник рассказал журналистам, что сейчас «сложно даже заикнуться о мире, а сторонники переговоров в окружении Путина находятся в меньшинстве. При этом другой источник, который, как утверждается, регулярно общается с Путиным, сказал, что если начнутся удары западным оружием вглубь России, то тема переговоров будет окончательно закрыта.

Другой собеседник журналистов, который регулярно видится с Путиным, считает, что от применения ядерного оружия Путина сдерживают хорошие отношения со странами БРИКС, но он может применить его в случае большой войны с Западом.

При этом, судя по всему, Москва готова к долгой войне. «Силы Украины истощаются. Кремль может такую войну, как сейчас, вести десятилетия, а Украина деградирует быстрее», — считает источник.

Расходы на армию с начала войны увеличились более чем в 3,5 раза, а вместе с тратами на силовиков они составят около 40% бюджета. При этом в проекте государственного бюджета на 2025-2027 годы заложены рекордные затраты на военных и производство вооружений.