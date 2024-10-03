Имущество РПЦ арестовали из-за многомиллионного долга на строительство храма

В Самарской области приставы собираются продать на торгах имущество епархии Русской православной церкви (РПЦ) из-за многомиллионного долга. Структура РПЦ отказывалась выплачивать строительной компании деньги за возведение храма во имя святого Серафима Саровского. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идет о компании «Самараметроспецстрой» (СМСС), которая выступила в роли генерального подрядчика при строительстве храма. Она заключила договор на строительство со структурой РПЦ еще в 2016 году. Епархия, как пишет «Коммерсантъ», обязалась «принять результаты работы и обеспечить их оплату в размере, предусмотренном контрактом».

Стоимость строительства несколько раз увеличивалась, в том числе благодаря неким «дополнительным соглашениям к контракту». Руководитель компании «Самараметроспецстрой» Юрий Софронов утверждает, что именно епархия просила провести эти дополнительные работы. В итоге сумма за возведение здания достигла 328 миллионов рублей.

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Обе стороны согласилась на сделку и подписали акт о приемке работ. Затем у РПЦ возникли претензии к тем самым «дополнительным работам», которые оценивались в 65 миллионов рублей. Епархия отказалась подписывать эти акты. Кроме того, по словам Софронова, структура РПЦ недоплатила и за часть материалов для строительства. По этим причинам в феврале 2022 года «Самараметроспецстрой» обратился в Арбитражный суд Самарской области.

Строительная компания выставила перед структурой РПЦ претензии на общую сумму в 79 миллионов рублей (в эту сумму входят 65 миллионов и неустойка). В ходе разбирательства суд назначил проведение экспертизы, которая выявила, что выполнение дополнительных работы было необходимо «для придания комплексу храма завершенного архитектурного вида и нормального функционирования». Без этого, как утверждалось в заключении, объект не может быть введен в эксплуатацию.

В итоге суд встал на сторону СМСС и обязал РПЦ выплатить компании 64 миллиона рублей вместо 79 миллионов. Епархия подала апелляцию, однако суд оставил в силе это решение. «Коммерсантъ» утверждает, что организация пока что не выплатила 59 миллионов рублей.

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В связи с этим приставы описывают имущество самарской епархии РПЦ. Судебный пристав-исполнитель Ольга Глушакова требует разрешить продажу на торгах участок площадью 680 квадратных метров и двухэтажный жилой дом на улице Садовой в Самаре. Эти объекты принадлежат епархии, но не относятся к имуществу богослужебного назначения.

Старший партнер адвокатского бюро «Славянский правовой центр» Анатолий Пчелинцев объясняет, что имущество, используемое для богослужебных целей, не подлежит взысканию по долгам. Однако так называемая «светская собственность», не связанная с религиозной деятельностью, все же может быть изъята. К такому имуществу относятся, например, объекты социального и благотворительного назначения.

«Коммерсантъ» уточняет, что СМСС была зарегистрирована за два года до подписания контракта с РПЦ, в 2014 году. В 2015-2020 годах она получила 12 госконтрактов на общую сумму в 137 миллионов рублей. Среди таких контрактов журналисты нашли заказы на капитальный ремонт Самарского государственного экономического университета. С 2021 года СМСС терпит убытки. По словам Софронова, из-за многолетнего разбирательства с РПЦ его компания оказалась в кризисе и погрязла в многомиллионных долгах как перед кредиторами, так и перед субподрядчиками.