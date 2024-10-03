Уроки пропаганды начнут проводить с детского сада

Владимир Путин поддержал предложение одной из финалисток конкурса «Педагог года» начать проводить для детей с пяти лет уроки пропаганды «Разговоры о важном». «Базовые вещи» ребенку надо закладывать «в самом раннем возрасте», заявил Путин на встрече с участниками конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!»

Предложение распространить школьные уроки на дошкольные учреждения озвучила воспитательница детсада №84 города Вологды Надежда Воронцова. Воспитание «будущего гражданина» начинается «значительно раньше», и в пять лет ребенок «уже способен понимать, как любить Родину», объяснила педагог. Воспитательница назвала уроки «Разговоры о важном» в детсадах подготовкой к школе и попросила Путина оценить предложение.

Путин сказал, что «Разговоры о важном», регулярное поднятие флага и исполнение гимна в школах «имеют хороший результат». Он одобрил запуск проекта в детсадах, попросив «только не перегибать». Пятилетний возраст Путин счел подходящим для уроков пропаганды, заявив, что «кто-то в пятилетнем возрасте уже говорит: я хочу быть солдатом». Он посоветовал педагогам «аккуратненько доводить до самых маленьких детей» базовые ценности и связывать понятие государства с мамой, папой или другими близкими людьми.

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Уроки пропаганды под названием «Разговоры о важном» в российский школах начали проводить с сентября 2022 года, — по понедельникам, первым занятием. Ближайший урок, 7 октября, будет называться «Легенды о России», на нем школьникам собираются показать выступление заместителя председателя Госдумы Петра Толстого о том, «как возникают современные мифы о России, кто и зачем их создает». Издание «Агентство» обратило внимание: согласно сценарию урока, учителя должны будут просить учеников приводить примеры «попыток современных западных историков и политиков навязать всему миру искаженную роль России в мировой истории».

В начале сентября стало известно, что объем пропаганды в российских школах в 2024-2025 учебном году вырастет вдвое по сравнению с предыдущим и втрое по сравнению с 2022 годом. На подобные занятия учителя должны будут потратить примерно 12% всего учебного времени.