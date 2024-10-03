Прокремлевский журналист выдавал себя за сотрудника Би-би-си ради мероприятия в Германии

Сотрудник российского федерального канала представился журналистом Би-би-си, чтобы попасть на встречу с телеведущей Татьяной Лазаревой в Германии. Он подделывал пресс-карты и обманывал своих стрингеров, чтобы получить доступ к мероприятию оппозиции. Об это пишет Русская служба Би-би-си, которая разоблачила прокремлевского журналиста.

Мужчина, представившийся именем Марк Назаров, попытался получить аккредитацию на встречу Татьяны Лазаревой с поклонниками в Дюссельдорфе 16 июля. Для того чтобы попасть на мероприятие, он воссоздал личность журналиста, который действительно мог бы работать на Би-би-си. Организаторы разоблачили его еще до начала мероприятия и связались с реальными сотрудниками издания. Татьяна Лазарева также была заранее предупреждена, что на встречу с ней хочет пробраться подозрительный человек.

Так, «Марк Назаров» подделал пресс-карту сотрудника издания и распечатал ее. Он использовал свою фотографию и узнаваемый красный логотип Би-би-си, а также написал свое «имя» и «должность» на английском языке. Правда, он допустил ошибку при написании «карта действительно до» на английском языке: он написал слово valid («действительный») через букву w.

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Кроме того, он создал якобы рабочую почту с адресом [email protected]. На самом деле подобные СМИ используют собственные корпоративные серверы, которые оформляют электронные адреса не на gmail. «Назаров» также оформил на британский номер аккаунты в WhatsApp и Telegram. Именно через эти аккаунты и почту он переписывался с организаторами встречи с Лазаревой, чтобы получить аккредитацию.

Журналисты Русской службы Би-би-си смогли найти реального человека, выдающего себя за их коллегу. Они скачали фотографию «Назарова» из телеграма и с помощью поиска в «Яндекс. Картинках» наткнулись на страницу во «ВКонтакте», где это фото было опубликовано еще в 2021 году. Профиль принадлежит некому Harizmatica Shiryaev. На этой странице журналисты нашли пост-приглашение на день рождения, где указано полное имя владельца профиля — Айрат Маратович Ширяев.

В итоге Ширяев получил аккредитацию, но лично не явился на встречу с Лазаревой. Вместо себя он послал двух местных стрингеров — Ольгу и Сергея. Их он тоже ввел в заблуждение и представился сотрудником Би-би-си. Он дал Ольге техническое задание на съемку и список вопросов, которые она должна была задать Лазаревой. Она действительно подошла к телеведущей с просьбой об интервью, когда их прервал реальный сотрудник Русской службы Би-би-си и рассказал об обмане, в который попала журналистка.

Ольга позвонила Ширяеву на тот номер, который принадлежал «Марку Назарову». Она прямо спросила, кто он такой. Ширяев продолжил настаивать, что он работает на Би-би-си, а раньше работал на радиостанции «Эхо Москвы» и вообще уехал из России после начала войны. При этом собеседник Ольги не смог назвать имя редактора Русской службы Би-би-си, то есть имя своего непосредственного начальника.

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Затем ему позвонили сами сотрудники Русской службы Би-би-си по видеосвязи. «Марк Назаров» признался, что снимает спецпроекты «по поводу наших иноагентов, которые там из серии, скажем так, Россию не особо хорошо любят». Он попытался пререкаться с журналистами и просил переслать ему видеосъемку с Татьяной Лазаревой.

«Не задавайте глупых вопросов, чтобы не получать глупых ответов. А я не хочу рассказывать. Особенно таким товарищам как вы. Смените позицию, приедете в Москву, может, поведаю, как моя фотография на пресс-карте Би-би-си оказалась. А сейчас я предлагаю вам слиться в закат и не мешать работать», — написал Ширяев в ответ на сообщение журналистов Би-би-си.

Репортерам удалось найти профиль Ширяева в других социальных сетях. Например, в фейсбуке он указал своим местом работы телеканал РЕН ТВ. Во «ВКонтакте» журналистам удалось найти фильм РЕН ТВ, где Ширяев указан как автор. С Би-би-си также связалась знакомая Ширяева, которая предоставила изданию переписку с Ширяевым. Она спросила, где он сейчас работает. Он ответил, что снимает материалы для РЕН ТВ и Mail.ru.

В переписке со своей знакомой Ширяев упомянул Алексея Малкова — известного российского медиаменеджера, которого называют «знаковым человеком для российской пропаганды». Заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин расследовал, как Малков снимал фильмы про российскую оппозицию для РЕН ТВ. Именно Малков имеет доступ к ФСБ и администрации президента, утверждает Рубин. Би-би-си связались с Малковым по телефону. Он подтвердил, что работает на РЕН ТВ, однако сказал, что не знаком с Айратом Ширяевым.

В России Лазарева признана «иноагентом» и внесена в «список террористов и экстремистов».