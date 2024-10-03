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Криминал

Подростки в Туле до смерти избили гея

2 минуты чтения 03.10.2024

В Туле несколько подростков избили мужчину и ограбили его квартиру. Потерпевший скончался спустя сутки в больнице. Местные СМИ пишут, что убитый был геем, а нападавшие — националистами. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

По версии следствия, 28 сентября 2024 года несколько несовершеннолетних пришли в квартиру мужчины по улице Кутузова в Туле, избили его, а также ограбили. На следующий день пострадавшего привезли в больницу. Ночью 30 сентября он скончался от полученных травм. 

В свою очередь, местное издание Myslo пишет, что 44-летний убитый был геем, у него была инвалидность. По его данным, мужчина познакомился на сайте знакомств с молодым парнем и пригласил его в гости. Однако на встречу, как пишет издание, «явились пятеро разъяренных подростков, причисляющих себя к националистам». 

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«Трое из них с порога принялись избивать жертву, а двое малолеток снимали весь процесс на камеру. Чуть позже видео зверской расправы подростки разместили у себя в закрытом телеграм-канале», — говорится в публикации Myslo. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). О задержании подозреваемых силовики пока не сообщили. 

При этом Myslo утверждает, что личности нападавших установили, так как напротив квартиры погибшего располагалась камера видеонаблюдения. Издание без ссылки на источник пишет, что подростков задержали и в ближайшее время им предъявят обвинения, а также изберут меру пресечения. 

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