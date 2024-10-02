ВТБ запретил оформлять более одной кредитной карты 

Банк ВТБ с октября 2024 года ввел временное ограничение и теперь оформляет не более одной кредитной карты на клиента. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на заявление представителя кредитной организации.

«На фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России ВТБ также снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности. Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента», — сказал он, отметив, что новые ограничения не коснутся тех клиентов, которые уже используют более одной кредитной карты.

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Как напоминает РБК, Банк России в последнее время принимает усиленные меры для борьбы с перегревом в кредитовании. Для этого регулятор вводит ограничения на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Так, на четвертый квартал 2024 года ЦБ установил для всех банков более строгие макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Теперь доля потребкредитов, выданных банком клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, должна составлять не более 3% от общего объема выдач.

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Ранее об ограничениях, подобных введенному ВТБ, объявляли другие российские банки. Так, Сбербанк позволяет каждому клиенту оформить только одну кредитную карту. В свою очередь, Т-Банк позволяет каждому клиенту оформить только одну кредитку по одной программе лояльности, но разрешает оформить вторую кредитную карту по другой программе.

В то же время Альфа-банк позволяет своим клиентам оформить по две кредитных карты на человека. Также больше одной кредитной карты на клиента позволяет оформить МТС-банк.