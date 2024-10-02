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Общество

Экс-ведущий «Модного приговора» рассказал о закрытии шоу в первое утро войны 

16:58 02.10.2024

Историк моды и экс-ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев в интервью Кириллу Вялых рассказал о закрытии шоу после начала полномасштабного российского вторжения и о цензуре на Первом канале.

«Нас закрыли в первое утро войны. Сказали, что передача неактуальна, и, мало того, нас обвинили в том, что мы несем западные ценности, говорим о моде. Мода к нам пришла все-таки с Запада — это Франция, Италия. Ну, как ни крути. И запретили в целом говорить о британском стиле. Как же англичанка-то гадит», — рассказал Васильев. 

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Он не уточнил кому именно запретили говорить о британском стиле в одежде, но добавил, что под запретом оказалась и одежда в американском стиле, в частности, джинсы, бейсболки и кроссовки.

«Затем телевидение подождало два года, я вам свою версию рассказываю, они стали вдруг писать, что “Модный приговор” возвращается <…> и никак не вернется. В конце декабря 2023 года они решили провести кастинг и в начале января выпустили приблизительно шесть программ с новыми ведущими», — пояснил Васильев. 

Сначала ведущим программы должен был быть только стилист Александр Рогов. Но затем, по словам Васильева, «в России вспомнили про ЛГБТ» и захотели «разбавить» Рогова кем-то. «Выждали месяцок-другой, сделали импортозамещение и привезли из Казахстана Лилю Рах», — сказал бывший ведущий «Модного приговора». 

Васильев добавил, что ее настоящая фамилия — Раух. «В общем, она и говорила, что она немка из Казахстана. Раух звучит слишком по-немецки и даже как-то благородно. А тут трах, рах, трабадах. Хорошо. И эта женщина очень активна. Она байер по профессии», — сказал он. 

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Александр Васильев выступил против агрессии Кремля. Об этом говорилось в письме от имени Васильева, которое опубликовано на сайте одного из муниципальных образований в Утенском уезде Литвы. 

При этом RusNews пишет, что позже представители Васильева заявили, что он не имеет отношения к этому документу, «так как руководство Литвы не согласовывало с ним текст». Васильев, у которого есть французский и литовский паспорта, уехал из России в марте 2022 года, но просил не связывать свой отъезд с эмиграцией. 

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