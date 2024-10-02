Кадыров подтвердил наличие тайной жены у главы МЧС

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что у главы МЧС Александра Куренкова есть тайная жена — глава попечительского совета «Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям» Елена Мильская. Об этом сообщает «Агентство».

Как пишет издание, это первое публичное признание брака Мильской и Куренкова. В своем телеграм-канале Кадыров написал, что Куренков приехал в Чечню с рабочим визитом. Он рассказал, где побывал глава МЧС в республике, и поблагодарил его «за постоянное внимание и поддержку в решении сложных задач».

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«Я выражаю искренние слова благодарности и супруге Александра Вячеславовича — председателю Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елене Мильской за передачу в Национальный музей Чеченской Республики уникальных экспонатов», — написал Кадыров.

Как пишет «Агентство», вероятно, Мильская прилетела в Грозный тем же самолетом, что и Куренков. Издание отмечает, что это ведомственный борт МЧС Sukhoi Superjet 100-95LR с бортовым номером RA-89067. На ролике, который Кадыров выложил в своем телеграм-канале, видно, что Мильская сопровождает супруга во время визита в Чечню. В частности она присутствует на кадрах с обеда с Кадыровым.

О том, что Мильская вышла замуж за Куренкова, ранее писал «Проект». По данным издания, свадьба состоялась еще в 2019 году, однако в официальной биографии главы МЧС на сайте министерства нет информации о семье.

«Агентство» отмечает, что признание брака Куренкова и Мильской ставит вопрос о конфликте интересов. В 2022 году МЧС подписало соглашение со структурой Мильской, после чего она получила 600 миллионов рублей из российского бюджета. Пиаром «Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям» занималась пресс-служба МЧС и государственные СМИ, пишет издание.