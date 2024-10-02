Американец прошел 50 километров по разрушенной ураганом местности ради свадьбы дочери

Житель Южной Каролины Дэвид Джонс прошел пешком около 50 километров через штат Теннесси, который пострадал от урагана «Хелен», чтобы успеть на свадьбу своей дочери. Об этом сообщает New York Post.

Как пишет издание, американец планировал добраться от своего дома в Южной Каролине до Джонсон-Сити в штате Теннесси на машине. Обычно на такую поездку уходит два часа, отмечает New York Post. Из-за урагана Джонс ехал за рулем около семи часов, однако в 50 километрах от места проведения свадьбы его остановил патрульный и сообщил, что дальше ехать нельзя из-за непроходимости дорог в связи с сильным наводнением.

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Тогда Джонс, бывший марафонец, решил пройти остаток пути пешком. Большую часть времени он шел в темноте, освещая дорогу фонариком в телефоне, и перебирался через горы мусора, образовавшиеся в результате урагана.

В один момент Джонс увяз по колено в грязи рядом с местом, где работала бригада, расчищавшая дорогу с помощью тяжелой техники. New York Post пишет, что машинист экскаватора не заметил американца и чуть не задел его ковшом.

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«Я был по колено в грязи и не мог пошевелиться. А он меня не видит. Конечно, его кабина направлена в другую сторону. Большую часть времени он размахивает этой штукой, а я уворачиваюсь. Правда, я думаю, что это мог быть конец. В тот момент я стал молиться», — рассказал Джонс.

В итоге мужчине удалось высвободиться из грязи и продолжить путь. Чтобы проезжающие мимо машины его видели, Джонс взял светоотражающий столб, который позже подарил своей дочери Элизабет и ее мужу Дэниелу в память о своем опасном путешествии.

Дочь американца рассказала, что не знала, через что пришлось пройти ее отцу, чтобы добраться до места свадьбы, пока не состоялась церемония.

Ранее стало известно, что Шериф Уэйн Паджетт округа Тейлор во Флориде попросил местных жителей написать маркером на руке свои имена, номера соцстрахования и другие данные, которые помогут опознать их тела в случае гибели. По данным CNN, всего из-за урагана «Хелен» в США погибли 130 человек.