Российская пропаганда использовала удар Ирана по Израилю для нападок на Галкина и Макаревича

Российские СМИ написали, что уехавшие из страны после начала войны в Украине артисты (в частности, Андрей Макаревич, Михаил Шац и Максим Галкин) уехали из Израиля на фоне ракетного обстрела со стороны Ирана и вторжения в Ливан, а Анатолий Белый отменил ближайшие выступления в Израиле. На это обратило внимание «Агентство».

Издание упоминает публикацию в телеграм-канале Shot, который утверждает, что Максим Галкин отменил все свои выступления и Израиле и уехал вместе с супругой Аллой Пугачевой на Кипр. Как пишет телеграм-канал, после этого Галкин якобы должен полететь в Европу, а затем в США, где на данный момент живет Кристина Орбакайте.

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Shot также написал, что Михаил Шац уже «гуляет по безопасной Калифорнии», а Макаревичу пришлось «прогнуться под изменчивый мир», и он тоже отправился в США. Телеграм-канал утверждает, что музыкант «решает вопрос» об отмене выступлений в Тель-Авиве, Хайфе и Ашдоде.

Как пишет «Агентство», в действительности у всех перечисленных артистов были заранее запланированы выступления в других странах. Так, Михаил Шац должен выступить в США с несколькими стендап-шоу. На первое его выступление продажа билетов открылась еще в августе, а последний концерт должен состояться 6 октября.

Выступление Андрея Макаревича на презентации его вина в Нью-Йорке анонсировали 15 августа в телеграм-канале музыканта. При этом Shot утверждал, что ранее о выступлениях Макаревича в США не сообщалось.

Также «Агентство» опровергло информацию об отмене ближайшего выступления Анатолия Белого в Тель-Авиве и добавило, что билеты на спектакль «Не смотри назад» с участием актера, который запланирован на 14 октября в Иерусалиме, все еще продаются.

Как пишет издание, компания против артистов началась на следующий день после атаки Ирана на Израиль. После публикации Shot похожие материалы выпустили другие провластные СМИ: «Газета.Ru», «Аргументы и факты», Life, Ura.Ru.