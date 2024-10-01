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Общество

В Китае создали способную работать столетиями батарею

00:09 01.10.2024

Группа китайских ученых под руководством Ван Шуао из Университета Сучжоу утверждает, что ей удалось разработать батарею на основе ядерного источника энергии с фотоэлектрическим элементом. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам ученых, общая эффективность батареи в тысячи раз выше, чем у ближайших конкурентов. Издание пишет, что исследователи искали способ использовать альфа-лучи, выделяемые распадающимися радиоактивными изотопами, в области, где большинство достижений было сосредоточено на бета-излучении.

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Ученые заявили, что ядерная батарея содержит особый полимерный слой, который работает как солнечная панель для оптимального использования альфа-излучения. Он передает энергию, выделяемую при излучении, преобразуя ее в электричество, подобно фотоэлектрическому элементу.

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Исследователи также утверждают, что их устройство имеет необычайно долгий срок службы и работает независимо от колебаний температуры. По их словам, рабочие характеристики прибора практически не изменились за 200 часов непрерывной работы. Кроме того, период полураспада используемого в батарее изотопа составляет несколько столетий, поэтому батарея может иметь такой же срок службы, сделали вывод ученые.

Исследователи заявили, что конструкция была тщательно проверена экспериментальными и теоретическими испытаниями, которые показали 8000-кратное повышение эффективности преобразования энергии по сравнению с традиционными архитектурами аккумуляторов.

О разработке батареи стало известно зимой этого года. Тогда изобретение называли первой в мире миниатюрной атомной энергетической системой. The Economic Times сообщало, что батарею планируют использовать в различных коммерческих сферах, включая производство смартфонов и дронов.

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