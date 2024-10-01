Только треть российских «сердечников» получила льготные лекарства

Только 34,4% россиян страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) получили положенные им льготные лекарства. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским союзом пациентов (ВСП), пишет газета «Коммерсантъ».

Всего, по данным Минздрава, в России более 970 тысяч граждан, страдающих ССЗ, имеющих право на получение льготных препаратов. Как отмечает издание, это всего около 3% от общего числа россиян с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (31 млн человек; из них 7 миллионов — с ишемической болезнью сердца, представляющей наибольший риск).

Как заявили в ВСП, чаще всего российские «сердечники» жаловались на невозможность получить понижающие давление антигипертензивные препараты, а также средства, снижающие концентрацию липидов. Реже возникали проблемы с получением льготных мочегонных препаратов и антикоагулянтов.

И кто тут соевый терпила? Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам Политика 7 минут чтения

В предыдущие годы ситуация с обеспечением страдающих ССЗ россиян льготными лекарствами была лучше. Так, по данным ВСП, в 2023 году лекарства по льготе успешно получили 48,5% пациентов, а в 2021 году —60%.

При этом в ВСП отметили, что сравнительно небольшая доля получивших льготные лекарства россиян с ССЗ связана в том числе с поведением самих пациентов. Последние часто предпочитают не принимать льготные лекарства, а самостоятельно покупать тот препарат, к которому они привыкли, рассказал сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной Они готовы отказаться от целей «СВО» и пойти на компромисс. Чечня ждет мира больше, чем Москва Общество 8 минут чтения

«Многие предпочитают приобретать тот препарат, к которому они уже привыкли, пусть и за свои деньги. И хотя все лекарства в рамках одного международного непатентованного наименования, допущенные к закупочным процедурам, являются взаимозаменяемыми, с привычкой пациента ничего не поделать: он покупает лекарства сам», — пояснил он. При этом Жулев отметил, что результаты проведенного ВСП опроса все равно «требуют дальнейшего изучения и принятия соответствующих мер» Минздравом.