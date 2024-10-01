EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Из российских зоопарков стали красть кенгурят

19:51 01.10.2024

Из двух российских зоопарков в Ярославской и Калужской областях пропали несколько кенгуру. О первой краже сообщил «Коммерсантъ», о второй — местный журналист Евгений Серкин в своем телеграм-канале.

Как пишет «Коммерсантъ», около четырех часов утра в ночь с 26 на 27 сентября кенгуру по кличке Крош пропал из зоопарка Ярославля на улице Шевелюха. Сотрудники зоопарка подали заявление о пропаже в полицию, а 30 сентября УМВД Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела. 

Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Они готовы отказаться от целей «СВО» и пойти на компромисс. Чечня ждет мира больше, чем Москва
Общество8 минут чтения

Издание отмечает, что похищенный кенгуру родился в мае этого года и находился в вольере на основной территории зоопарка. Как утверждает «Национальная служба новостей», по неофициальным данным, в момент кражи в зоопарке не работали камеры видеонаблюдения и был поврежден кабель.

Представители зоопарка рассказали «Подъему», что опасаются за жизнь кенгуренка, поскольку не уверены, что его смогут обеспечить подходящие условия.

И кто тут соевый терпила?
И кто тут соевый терпила?
Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам
Политика7 минут чтения

​​«У животных у каждого свой рацион сформированный, свои условия в вольере, понятно, что это стресс для него. У него теплый домик и уличный вольер. Он может существовать без матери, но все равно еще зависим от нее, он еще кенгуренок», — заявили в зоопарке.

Следующее похищение произошло в жуковском Парке птиц «Воробьи». Там неизвестные проникли в вольер, разрезав сетку, и забрали двух кенгурят, которые только начали вылезать из сумки матери.

«Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих [детенышей кенгуру]», — подтвердил владелец парка Александр Белявский. По словам директора «Воробьев» Андрея Ткаченко, животным около шести месяцев. Следователи в Калужской области завели уголовное дело о хищении.

«Сейчас рынок животных достаточно узкий, большой спрос, особенно на кенгуру. И зоопарки ищут, и частники ищут. Возможно, они попали к кому-то в частную коллекцию. Ущерб достаточно существенный, порядка 400 тыс. руб. за двоих», — добавил Ткаченко.

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и юрист, председатель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина уверены, что похищения кенгуру — заказ. Запашный добавил, что оба случая могут быть связаны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterTwitter

Посмотрите другие материалы

«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Мир
«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac
11 минут чтения
Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Общество
Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Их поставили перед выбором: согласиться с потерей работы или судиться и потерять деньги и ВНЖ
8 минут чтения
Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Общество
Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Они готовы отказаться от целей «СВО» и пойти на компромисс. Чечня ждет мира больше, чем Москва
8 минут чтения
И кто тут соевый терпила?
Политика
И кто тут соевый терпила?
Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам
7 минут чтения
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
35 минут чтения
Материнский инстинкт
Криминал
Материнский инстинкт
Американка шесть лет не верила, что ее новорожденная дочь сгорела во время пожара. И оказалась права
11 минут чтения