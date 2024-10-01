Из российских зоопарков стали красть кенгурят

Из двух российских зоопарков в Ярославской и Калужской областях пропали несколько кенгуру. О первой краже сообщил «Коммерсантъ», о второй — местный журналист Евгений Серкин в своем телеграм-канале.

Как пишет «Коммерсантъ», около четырех часов утра в ночь с 26 на 27 сентября кенгуру по кличке Крош пропал из зоопарка Ярославля на улице Шевелюха. Сотрудники зоопарка подали заявление о пропаже в полицию, а 30 сентября УМВД Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

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Издание отмечает, что похищенный кенгуру родился в мае этого года и находился в вольере на основной территории зоопарка. Как утверждает «Национальная служба новостей», по неофициальным данным, в момент кражи в зоопарке не работали камеры видеонаблюдения и был поврежден кабель.

Представители зоопарка рассказали «Подъему», что опасаются за жизнь кенгуренка, поскольку не уверены, что его смогут обеспечить подходящие условия.

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​​«У животных у каждого свой рацион сформированный, свои условия в вольере, понятно, что это стресс для него. У него теплый домик и уличный вольер. Он может существовать без матери, но все равно еще зависим от нее, он еще кенгуренок», — заявили в зоопарке.

Следующее похищение произошло в жуковском Парке птиц «Воробьи». Там неизвестные проникли в вольер, разрезав сетку, и забрали двух кенгурят, которые только начали вылезать из сумки матери.

«Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих [детенышей кенгуру]», — подтвердил владелец парка Александр Белявский. По словам директора «Воробьев» Андрея Ткаченко, животным около шести месяцев. Следователи в Калужской области завели уголовное дело о хищении.

«Сейчас рынок животных достаточно узкий, большой спрос, особенно на кенгуру. И зоопарки ищут, и частники ищут. Возможно, они попали к кому-то в частную коллекцию. Ущерб достаточно существенный, порядка 400 тыс. руб. за двоих», — добавил Ткаченко.

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и юрист, председатель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина уверены, что похищения кенгуру — заказ. Запашный добавил, что оба случая могут быть связаны.