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Общество

Опрос: рекордное число россиян поддержали мир с Украиной

14:01 01.10.2024


Независимые опросы общественного мнения зарегистрировали рекордное число россиян, которые готовы поддержать решение о выводе войск из Украины без достижения поставленных целей «СВО». К таким выводам пришли социологи из исследовательского проекта «Хроники», результаты опроса есть в распоряжении «Холода».

Дисклеймер.

Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

Россиянам задавали вопросы о возможных вариантах развития событий в Украине. Респондентам предложили подумать, как было бы правильнее поступить, если для продолжения «спецоперации» понадобится еще одна мобилизация. Им было предложено два варианта: остановить войну и заключить мирное соглашение с Киевом или все же провести еще одну волну мобилизации. За остановку конфликта с Украиной выступили 49% опрошенных. Проведение новой мобилизации поддержали 29%. Еще 22% в принципе отказались отвечать на вопрос.

Социологи также спросили у участников опроса, смогут ли они поддержать решение о перемирии при отказе от достижения целей «СВО». Почти половина респондентов (49%) выступили «за» перемирие — это исторический максимум. 33% отказались соглашаться с таким решением президента России и готовы продолжить войну. При этом число тех, кто «против», близко к историческому минимуму в 32%, который был был зафиксирован в августе 2024 года.

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«Хроники» выяснили, что все меньше россиян готовы пойти воевать в рамках мобилизации. 29% опрошенных подтвердили, что они не пойдут воевать ни добровольно, ни по приказу властей. И все же 32% участников опроса согласились бы мобилизоваться в рамках приказа Минобороны, еще 14% готовы заключить контракт добровольно. Самую высокую готовность к мобилизации выразили мужчины в возрасте от 50 до 60 лет, то есть именно те, кто с наименьшей вероятностью могут попасть под мобилизацию.

«Все это говорит о том, что баланс общественного мнения существенно сместился в пользу тех, кто за скорейшее прекращение войны — даже если ради этого придется чем-то поступиться. Тех, кто за войну “до победного” все меньше и меньше, да и то только на словах — реально что-то делать и чем-то жертвовать ради победы готово абсолютное меньшинство», — объяснил сооснователь исследовательского проекта «Хроники» Алексей Миняйло.

Проект «Хроники» провел телефонный опрос среди 800 россиян в период с 10 по 17 сентября. В опросе участвовали россияне старше 18 лет, они были отобраны с помощью стратифицированной случайной выборки. Максимальная ошибка измерения — 3,45% при 95%-м доверительном интервале. 

«Хроники» проводили похожий опрос в 2023 году. Судя по его результатам, уже тогда россияне были готовы к перемирию с Украиной. В сентябре 2022 года доля тех, кто выступал за перемирие без достижения целей «СВО», составляла 30%. К октябрю 2023 года этот показатель вырос до 40% и превысил долю тех, кто выступал против перемирия.

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