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Новости

Правительство Японии ушло в отставку 

09:21 01.10.2024

Кабинет министров Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушел в отставку. Об этом сообщает местный телеканал NHK. 

Новым премьер-министром страны японский парламент 1 октября утвердил Сигэру Исибу. Он получил 291 голос из 465. В конце прошлой недели, 27 сентября, его избрали председателем правящей Либерально-демократической партии Японии, лидером которой ранее был ушедший в отставку Кисида.

О намерении уйти в отставку последний объявил еще в августе на фоне рекордного падения своих рейтингов и нескольких громких коррупционных скандалов, разгоревшихся вокруг его партии. Рейтинг одобрения Кисиды тогда составлял около 25%, против 50% в 2021 году, когда он возглавил японское правительство. При этом в июле 2024 года рейтинг экс-премьера упал до рекордно низкого показателя в 15,5%. 

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Новому премьеру Японии Сигэру Исибе как и предыдущему 67 лет. Как отмечает местная пресса, он является одним из самых опытных действующих политиков в правящей партии.

В 2007-2008 годах Исиба занимал пост министра обороны, а в 2008-2009 годах возглавлял министерство сельского хозяйства. Кроме того, с 2014 по 2016 год он был министром по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики.

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Ранее сообщалось, что в случае своего избрания на пост премьер-министра Исиба планирует распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы. В таком случае они пройдут 27 октября 2024 года вместо осени 2025 года.

Российский МИД в середине июля прошлого года запретил Исибе и еще 383 чланем японского парламента въезд на территорию России. Включение их в санкционный список стало ответом на аналогичное решение японских властей в отношении депутатов Государственной думы. Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в разговоре с РБК предположил, что Исиба продолжит тот же курс в отношении России, что и Кисида. 

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