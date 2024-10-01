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Общество

Россиян будут лишать водительских прав за сокрытие номеров автомобилей

22:29 01.10.2024

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к Кодексу административных правонарушений, согласно которым россиян будут лишать водительских прав на 1-1,5 года, если они намеренно скрывают автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, речь идет о специальных устройствах, которые позволяют перевернуть номер автомобиля при проезде под камерой. Такими аппаратами, как пишет «Коммерсантъ», управляют с помощью пульта из салона машины. 

Устройство позволяет водителям скрываться от штрафов и не оплачивать проезд по платным дорогам в тех местах, где используется система безбарьерного проезда «Свободный поток». Она установлена в частности на ЦКАД и автомагистрали «Восток» (М-12).

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По данным «Коммерсанта», законопроект был внесен в Госдуму еще в мае этого года и принят в первом чтении 10 июля, однако затем отправился на доработку. До принятия поправок за использование скрывающих номера устройств полагался штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

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Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказаниях для водителей за опасное вождение. По данным «Коммерсанта», к нему относится резкое торможение, опасное перестроение при интенсивном движении на дороге, резкое ускорение и препятствование обгону.

В документе предлагается штрафовать водителей и лишать их прав при повторном нарушении. При этом депутат Олег Нилов предложил «отправлять [таких водителей] на территории новых регионов, в прифронтовую полосу». По его словам, там нужны «водители-экстремалы» и «адреналинщики».

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