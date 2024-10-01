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Новости

Квартиру Достоевского продают на «Авито»

10:30 01.10.2024

На сервисе «Авито» появилось объявление о продаже четырехкомнатной квартиры в центре Санкт-Петербурга, в которой жил писатель Федор Достоевский. За квартиру, находящуюся в аварийном состоянии, просят 25,5 миллиона рублей, пишет «РБК».

«Внимание ценителям истории и инвесторам! Квартира, в которой проживал Ф.M. Достоевский, русский писатель, философ и публицист, классик мировой литературы», — говорится в объявлении. 

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Площадь двухсторонней квартиры, окна которой выходят на Графский переулок и Bлaдимирcкий проспект, составляет 104 квадратный метра. Судя по фотографиям, размещенным в объявлении, квартира не сохранила историческую отделку и нуждается в капитальном ремонте.

«Опросил пару питерских риэлторов, те очевидных подводных камней не нашли, кроме оверпрайса: нормальная цена 200 за метр, говорят. Вокруг квартиры, не коммуналки, внизу нежилое помещение, локация — супер. Главный вопрос — что с этим делать? Такими помещениями надо гореть, делать небессмысленное пространство, устраивать интеллектуальные вечера, ужины, пиарить эту историю», — говорится в посте телеграм-канала «Антиглянец», который одним из первых обратил внимание на объявление о продаже квартиры.

В телеграм-канале «БП online», в свою очередь, задались вопросом, почему питерские власти не выкупят и не реконструируют квартиру писателя. «Очевидно, что можно сделать музей. У города нет 25 миллионов?» — написали они.

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В квартире, расположенной по адресу Графский переулок дом 10/11, Достоевский проживал с 1842 по 1845 годы. В объявлении на «Авито» говорится, что именно в этой квартире он написал роман «Бедные люди», который впервые опубликовали в середине января 1846 года. 

В 1971 году в последней квартире, где жил Достоевский, был открыт литературно-мемориальный музей. В доме на Кузнечном переулке Петербурга Достоевский снимал квартиру дважды: в течение короткого времени в 1846 году и с октября 1878 года до дня своей смерти — 28 января 1881 года. Здесь он работал над ранней повестью «Двойник» и последним романом «Братья Карамазовы». 

По данным «РБК», директор музея Наталья Ашимбаева ранее заявляла о нехватке помещений для экспозиции и необходимости расширения музея.

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