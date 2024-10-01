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Общество

Российская оборонная промышленность испытывает кадровый голод 

14:47 01.10.2024

На оборонных предприятиях России не хватает сотрудников, заводы разместили десятки тысяч объявления о найме, но некоторые из них могут месяцами висеть без откликов. Об этом пишет Русская служба Би-би-си, журналисты которой изучили рынок этих вакансий. 

Всего, как подсчитало издание, с 15 августа по 15 сентября было размещено более 90 тысяч вакансий, где упоминался российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК). 

Самые дефицитные специалисты — инженеры, токари и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ), для работы по этим специальностям требуются определенные навыки. Би-би-си уточняет, что заводы также ищут людей с навыками в работе с западным оборудованием, например, Siemens или Heidenhain. При этом зарплаты по особо дефицитным специальностям в три-четыре раза превышают среднюю зарплату по региону, где ее разместили. 

На начало сентября на «Авито» было размещено 18,6 тысячи вакансий на должность оператора с ЧПУ и только 600 резюме. Тогда же там было размещено около двух тысяч резюме на должность токаря, а открытых вакансий не только в оборонном комплексе Би-би-си насчитала 60 тысяч. 

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«В ряде случаев, несмотря на заманчивую зарплату, просмотров у объявлений немного и висят они неделями, а то и месяцами. Некоторые рекрутеры предлагают потенциальным работникам привести “друзей” этой же специальности за вознаграждение — около 10 тысяч рублей», — пишет издание. 

В начале сентября на «Курганмашзаводе», который, в частности, производит боевые машины пехоты, были открыты сразу 78 вакансий для наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением. Кроме того, предприятие хочет нанять еще 70 токарей разной специализации. В зависимости от нее специалистам предлагают ставку  от 70 до 150 тысяч рублей. При этом там же максимальная зарплата инженера-технолога с высшим образованием не превышает 100 тысяч рублей.

Кроме того, Би-би-си пишет, что известно как минимум об одном случае, когда солдаты-срочники проходили службу на предприятии, где они работали до призыва. Речь идет о Челябинском тракторном заводе. А летом 2024 года в Госдуму внесли поправки в закон об альтернативной службе, которые позволят вместо службы работать на оборонном заводе. 

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Больше всего вакансий на «Авито» на конец августа разместило «оборонное предприятие» в Дзержинске, которое предположительно производит взрывчатые вещества — 79 позиций. Среди регионов лидерами по количеству предложенных вакансий стали Москва, Московская и Свердловская области. В последней, по данным на 2022 год, было размещено 20% российских оборонных предприятий. 

Самые высокие зарплаты — в Перми и той же Свердловской области. За вахту длинной два месяца операторам станков с ЧПУ предлагают от 390 тысяч рублей на руки, пишет издание. 

Сложившийся дефицит кадров в российском ОПК Би-би-си объясняет войной в Украине и выходом на рынок труда малочисленного поколения 1990-х годов, часть из которого воюет на фронте, а часть из-за войны эмигрировала в другие страны. Также издание отмечает, что сократился и приток мигрантов. 

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