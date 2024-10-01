Девочка выпрыгнула из движущегося автомобиля похитителя

В поселке Поведники в подмосковных Мытищах 14-летняя девочка по имени Алина спаслась от похитителя, выпрыгнув из его движущегося автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что инцидент произошел еще 2 сентября. В тот день незнакомый мужчина примерно 30 лет подошел к Алине возле супермаркета «Пятерочка» и предложил довезти ее до дома. По словам матери девочки, Алина сначала отказалась, но мужчине удалось уговорить ребенка сесть к нему в машину на переднее сиденье.

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Через минуту Алина попросила водителя остановиться и выпустить ее из машины, но тот проигнорировал ее просьбы и поехал дальше. Тогда девочка, испугавшись за свою жизнь, отстегнула ремни безопасности и выпрыгнула из движущегося автомобиля. При этом мужчина поехал дальше, не останавливаясь.

В результате Алина получила закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости, черепно мозговую травму и множество ссадин. На данный момент девочка передвигается на костылях, ей предстоит еще одна операция.

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Телеграм-канал отмечает, что похитителя до сих пор не нашли. Мать Алины рассказала, что родителям девочки прислали видео с камер видеонаблюдения. Алина указала на несколько машин, по ее мнению, похожих на автомобиль похитителя, однако на этом деятельность правоохранительных органов закончилась.

«Супруг самостоятельно выехал на место происшествия, там продолжала валяться коробочка от купленного дочерью набора мини-конструктора, которая развалилась при ее выпадении из машины. Супруг посмотрел наличие камер, прошелся по домам. Ни к кому не приходили следователи, никого ни о чем не спрашивали. Я обратилась ко следователем. Они сказали, что у них не было времени выехать, но они смотрят камеры», — рассказала мать Алины.

Как отмечает «Осторожно, Москва», родители девочки опасаются, что мужчину уже не смогут найти, поскольку после инцидента прошло много времени, и он избежит наказания.