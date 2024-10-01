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Общество

ABBYY назвала увольнения россиян «путем трансформации и модернизации»

20:42 01.10.2024

Старший директор по корпоративному маркетингу ABBYY USA Джина Рэй прокомментировала «Медиазоне» массовые увольнения сотрудников, имеющих российское гражданство. 

По словам Рэй, в компании работают представители более 30 национальностей в офисах в 13 странах. Однако теперь компания «вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса», в связи с чем реорганизовала «ключевые операционные функции».

«К ним относятся финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также отдел исследования и разработки, которые находились в определенных регионах. Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации продуктов и решений для наших клиентов», — говорится в сообщении.

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Рэй отметила, что компания не будет раскрывать число сотрудников, попавших под увольнение. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», всего были уволены около 300 человек.

Ранее стало известно, что ABBYY — крупная IT-компания, которая занимается разработкой программных продуктов в области обработки и потокового ввода документов, анализа бизнес-процессов и оптического распознавания символов, — уволила своих сотрудников, работавших в офисах в Сербии, Венгрии и на Кипре и имевших российский паспорт.

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«Холоду» удалось поговорить с одним из уволенных сотрудников, который на правах анонимности рассказал, что у россиян отобрали доступы к рабочим почтам и мессенджерам, после чего им пришли соглашения о выплате зарплаты за несколько месяцев и документы об отсутствии претензий к компании. Россиянам предложили «garden leave» — соглашение, по которому люди считаются устроенными на работу и получают зарплату, но фактически не занимаются своими задачами.

ABBYY была основана в России кандидатом физико-математических наук и лауреатом премии Правительства России в области науки и техники Давидом Яном. После начала войны в Украине компания стала сворачивать свою деятельность в стране и перенесла свою штаб-квартиру в Калифорнию.

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