Выходец из Украины получил пожизненное за покушение на Захара Прилепина

Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина получил пожизненное наказание. Следователи нашли связь этого дела с убийством «военкора» Владлена Татарского. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Второго Западного окружного военного суда.

Обвиняемого зовут Александр Пермяков. Суд признал его виновным сразу по шести статьям Уголовного кодекса: совершение террористического акта, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконный оборот оружия, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также оборот поддельных документов и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения, которое запрашивало для него наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Помимо этого, Пермяков должен будет выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Он признал свою вину и отказался от последнего слова в суде. Ранее он объяснял свои действия тем, что хотел убить Прилепина, так как писатель «поддерживает войну [в Украине] и своими действиями еще больше разжигает [ненависть]» .

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Пермяков рассказал в суде, что Служба безопасности Украины пообещала заплатить ему 20 тысяч долларов за убийство Прилепина. Следователи также обнаружили, что Пермяков получал деньги от того же человека, который финансировал Дарью Трепову. Ее осудили на 27 лет за совершение теракта, в результате которого погиб пророссийский пропагандист Владлен Татарский.

Сестра Пермякова — Ирина — рассказывала, что ее брат родился в городе Дружковка в Донецкой области. В Украине он был осужден за разбой, а в 2015-2015 годах присоединился к ополчению и воевал на стороне «ДНР». В мае 2015 года он пешком перешел границу с Россией. По словам Ирины, до покушения на Прилепина ее брат работал на стройке в Москве.

Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года в Нижегородской области. Следствие считает, что Пермяков установил под полотно дороги две противотанковые мины и дистанционно подорвал их в тот момент, когда на этом участке проезжала машина писателя. Прилепин был ранен и госпитализирован, а его водитель Александр Шубин погиб на месте. Писатель поддержал российское вторжение в Украину и сам принимал участие в боевых действиях на Донбассе.