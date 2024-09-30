Кремль и пропагандисты разошлись в оценках «ядерных красных линий» Путина 

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник, комментируя массированную атаку дронов по территории России, сказал, что не стоит «увязывать» ее с изменением ядерной доктрины. В то время как ведущий итоговой программы «Вести недели» пропагандист Дмитрий Киселев в воскресенье заявил, что поводом для ядерного удара может стать массированный запуск беспилотников. Внимание на это обратило «Агентство».

В конце прошлой недели Путин объявил об изменении российской ядерной доктрины. Одно из новшеств касается причин нанесения ядерного удара. Россия, по словам Путина, может применить ядерное оружие против любого неядерного государства, которое поддерживает страна с ядерным арсеналом.

Кроме того, Путин предложил применять ядерное оружие сразу после получения «достоверной информации» о «массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы». При этом речь шла не только о ракетах, но и о дронах.

И кто тут соевый терпила? Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам Политика 7 минут чтения

«Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — сказал тогда Путин.

В воскресенье Киселев в своей программе сказал, что Путин якобы специально «оставил пространство неопределенности», говоря о ядерном ударе в ответ на атаку дронов.

«Массированный старт — это сколько? 10, 20, 100? Здесь Путин, на мой взгляд, сознательно оставляет пространство неопределенности. И потом обратите, ведь не только о ракетах идет речь, а даже о беспилотниках и других летательных аппаратах. Тоже надо задуматься. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек — Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть», — заявил Киселев.

Я употребляла наркотики 25 лет Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь Общество 35 минут чтения

Утром в понедельник Песков, отвечая на вопросы журналистов об атаке, в которой участвовали 125 беспилотников, напротив призвал не связывать происходящее сейчас с изменениями в ядерной доктрине страны.

«Это документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — заявил Песков.

Ранее Путин также заявил, что Россия сможет использовать ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси. Тогда он подчеркнул, что ядерный ответ возможен даже если противник использует «обычное оружие», но создаст «критическую угрозу суверенитету».