Ребенок выстрелил школьнице в рот

В Петербурге ребенок случайно выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнюю школьницу. Пуля попала девочке в рот. Об этом сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал Shot.

«Фонтанка» не называет имени девочки, а также не уточняет, кто именно стрелял. По данным издания, накануне вечером школьницу доставили в детскую больницу имени Филатова. При поступлении, как пишет «Фонтанка», у девочки диагностировали инородное тело в глотке и ушибленную рану мягкого неба. Врачи достали пулю, а сама девочка рассказала, что неизвестный выстрелил ей в рот.

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В свою очередь, телеграм-канал Shot утверждает, что школьницу зовут Маргарита. Во время случившегося она находилась на прогулке с на детской площадке на улице Олеко Дундича вместе с другими детьми. По данным телеграм-канала, один из них играл с пневматическим пистолетом и случайно выстрелил в сторону девочки.

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На данный момент, как пишет Shot, Маргарита находится в состоянии средней тяжести, правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «Фонтанка» сообщала о другом случае стрельбы в подростка. По данным издания, 17-летний парень выстрелил в голову 16-летней девочке в пункте выдачи заказов Ozon, случайно нажав на спусковой крючок. В пресс-службе компании заявили, что пистолет не был куплен на маркетплейсе — его подростки сами пронесли в пункт выдачи.

«Тем не менее, случившееся недопустимо, мы проведем проверку по работе точки и будем готовы оказать пострадавшей необходимую помощь», — добавили представители Ozon.

Девочку, чье имя не уточняется, доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. В правоохранительных органах начали проверку.