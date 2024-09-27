У матерей при разводе предложили забирать сыновей и отдавать отцам

При разводе у женщин необходимо забирать сыновей старше восьми лет и отдавать на воспитание отцам — это поможет решить проблему с неплатежами алиментов. С таким предложением выступил депутат от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов.

Подобная мера также поможет сократить число разводов и повысить рождаемость, уверен член комитета Госдумы по международным делам. По его словам, «адекватные мужчины», получившие на воспитание сына, не станут требовать от бывших жен деньги. Если же бывший муж попытается взыскать алименты, к нему «придет местный Союз Отцов и разберется», пообещал депутат.

Свое предложение Кузнецов назвал «следованием русской традиции», когда «подросший мальчик переходил на половину отца». «Мальчиков должны воспитывать мужчины», заявил Кузнецов, сославшись на свой «опыт отца трех пацанов».

Депутат написал у себя в телеграм-канале, что «отцам требуются равные с матерями права» на участие в воспитании детей. По словам Кузнецова, когда «первый муж как молочный зуб», равные права необходимы «просто для выживания русского народа».

Предложение появилось после просьбы председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной к Кузнецову высказаться на тему долгов по алиментам.

Член комитета по международным делам регулярно высказывается на тему отцовства. 22 сентября он привел статистику, согласно которой в России на тысячу браков приходится 900 разводов. Кузнецов утверждал, что инициатором развода чаще выступает женщина, причем «не из-за пресловутого домашнего насилия, а из-за субъективной неудовлетворенности». Депутат посоветовал мужчинам «обогащаться, пока не поздно», потому что женщинам «надо помочь заниматься деторождением, а не карьерой».

В январе 2024 года Кузнецов стал соавтором законопроекта, который изменяет в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка» и отбирает у детей право выбора при разводе родителей.

В прошлом году служба судебных приставов взыскала алименты в пользу детей на 68 миллиардов рублей.

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