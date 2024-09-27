В Испании зарегистрировали торговую марку ZELENSKYY

Испанский офис Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) зарегистрировал товарный знак ZELENSKYY, владелец которого защитил права на выпуск нескольких тысяч видов товаров и оказание услуг, от продажи пива до краудфандинга. О факте регистрации сообщило РБК.

Согласно записи на сайте WIPO, датой регистрация бренда следует считать 27 октября 2022 года. Товарный знак признан действующим в течении десяти лет на территории Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Грузии, Молдовы, Армении, Турции, Израиля, Китая, Японии, Канады и США.

Владельцем бренда указан Зеленский Владимир Александрович из Украины (Zelenskyy Volodymyr Oleksandrovych, Ukraine). Представителем интересов владельца названа Александра Андреевна Косенко, чьи имя и адрес совпадают с именем и адресом юриста из официальной базы данных украинских адвокатов.

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Бренд ZELENSKYY составлен по Ниццкой классификации товаров и услуг. К товарам, которые можно выпускать под этой маркой, относятся, например, ювелирные изделия, произведения живописи, охотничьи ружья, кухонная посуда, игрушки для вечеринок, продукты питания, алкоголь, сигареты. Обладатель марки ZELENSKYY имеет право под этим брендом оказывать в том числе услуги маркетинга, рекламы, проведения выставок, похорон, онлайн-мероприятий.

Американское Ведомство по патентам и товарным знакам приняло заявку на регистрацию бренда ZELENSKYY 27 октября 2022 года, но завершило процедуру в августе 2024-го.

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В декабре 2020 года испанский офис WIPO зарегистрировал на имя Зеленского бренд «Слуга народа». Действие торговой марки распространяется на около тысячи товаров и услуг, включая игрушки, спортинвентарь, проведение мероприятий, бизнес-консалтинг. У ZELENSKYY и «Слуга народа» некоторые категории товаров и услуг пересекаются.

РИА «Новости» писали, что с июля 2022 года президент Украины лишен в России права на бренды «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика». Товарные марки были зарегистрированы в 2012 году.