Россиян предупредили о попытке заманить их в военкоматы с помощью массовых рассылок

Практически по всей стране россиянам начали приходить уведомления от электронного реестра воинских повесток. Об этом в своем телеграм-канале сообщил правозащитный проект «Идите лесом», помогающий мужчинам с российскими паспортами избежать призыва в армию.

При этом пресс-секретарь проекта Иван Чувиляев в комментарии для телеграм-канала «Говорит НеМосква» отметил, что сообщения о получении таких уведомлений приходит не только из тех трех регионов, в которых по заявлениям властей сейчас в тестовом режиме заработал реестр (Республика Марий Эл, Сахалинская и Рязанская области).

«Нам писали люди от Москвы до Хабаровска», — сказал Чувиляев. По его словам, в полученных россиянами письмах их уведомляют о внесении неких сведений в реестр воинского учета. При этом, что это за сведения и в связи с чем их внесли в реестр, в письмах не уточняется.

«Зачем они это рассылают? Возможно, стратегия такая — чтобы в море спама затерялась реально важная информация. Среди миллиона уведомлений может оказаться [настоящая] повестка, которую человек может и не заметить», — предположил Чувиляев.

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По его словам, таким образом власти рассчитывают заманить российских мужчин в военкоматы. «Вот и придумывают всякие хитрые формулировки, чтобы человек своими ногами пришел узнать, чего от него хотят. Тут его схватят и обработают — выяснится, что у него и тех документов нет, и этих [дающих право на отсрочку]. И начнется призыв “одним днем”», — пояснил Чувиляев.

При этом правозащитники напомнили, что официально реестр воинского учета пока не действует, а значит и подобные уведомления пока не имеют юридической силы.

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