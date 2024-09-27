Причиной смерти 80% россиян назвали хронические заболевания

В России в 80% случаях люди умирают из-за хронических неинфекционных заболеваний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование общественной организации «Лига здоровья нации».

«Основные факторы возникновения хронических заболеваний — повышенный холестерин, злоупотребление солью, дефицит в рационе фруктов и овощей, курение, низкая физическая активность, ожирение и повышенное артериальное давление», — говорится в исследовании.

Там также отмечается, что 76% людей с хроническими заболеваниями не посещали врача вовремя. По данным организации, в среднем из-за хронических заболеваний люди теряют около 15 лет своей жизни.

«Недостаточная физическая активность — четвертая по значимости причина глобальной смертности населения. В свою очередь, сердечно-сосудистые заболевания продолжают держать печальное лидерство среди причин смертей в мире, унося 18 миллионов жизней в год, — сказал президент «Лиги здоровья нации» и глава Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академик Лео Бокерия.

Врач-терапевт и доктор медицинских наук Светлана Каневская, в свою очередь, добавила, что высокий уровень стресса и нарушение режима сна и бодрствования также повышают риски развития хронических заболеваний. Она отметила, что употребление фастфуда, в котором много трансжиров и углеводов, может приводить к атеросклерозу, инфарктам и инсультам.

Врач-кардиолог «Инвитро» Полина Концедайло считает, что россияне могут снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний перейдя на здоровый образ жизни. По ее словам, важно нормализовать физическую активность, соблюдать режима сна, а также отказаться от курения и алкоголя.

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Екатерина Иванова говорит, что сейчас здоровый образ жизни ведут чуть более 9% россиян. По ее словам, перед ведомством стоит задача увеличить этот показатель до 13,6% в ближайшие пять лет.

Иванова добавила, что россияне реже стали заниматься спортом и выходить из дома во время пандемии коронавируса. Из-за ограничений, которые власти ввели, чтобы не допустить распространение вируса, люди перешли на удаленную работу.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова уверена, что более 50% россиян все же пытаются вести активный образ жизни и практикуют самостоятельные тренировки. По ее словам, власти намерены помочь увеличить этот показатель до 70% к 2030 году.

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире от хронических неинфекционных заболеваний умирает 41 миллион человек, что составляет 74% всех смертей в мире. Отмечается, что 86% преждевременных случаев смерти от хронических заболеваний среди людей младше 70 лет происходят в странах с низким и средним уровнем дохода.

ВОЗ рекомендует странам выделять ресурсы на выявление, лечение и предоставление паллиативной помощи при хронических неинфекционных заболеваниях. Отмечается, что эти задачи эффективно решаются на уровне первичной медпомощи.

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