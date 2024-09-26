СМИ: утонула новейшая китайская атомная подводная лодка

Первая китайская атомная подводная лодка новой серии «Чжоу» затонула на верфи у города Ухань, и власти КНР несколько месяцев скрывали это происшествие, сообщили источники The Wall Street Journal. Инцидент произошел в конце мая или начале июня, уточнили в разговоре с изданием попросившие сохранить анонимность американские чиновники.

Подлодку удалось поднять со дна, но затопление субмарины стало «серьезным ударом по одной из приоритетных программ в области вооружений» военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая, заявили источники WSJ.

Китайские подобные лодки новой серии имеют иск-образную корму, которая призвана сделать судно более маневренным, пишут журналисты. Первая субмарина класса «Чжоу» была построена государственной компанией China State Shipbuilding и в конце мая появилась на спутниковых снимках у пирса на реке Янцзы, где проходила «последнее оснащение» перед выходом в море, рассказали источники издания. По их информации, в начале июня, вскоре после затопления, на место прибыли большие плавучие краны и начали подъем корабля со дна реки.

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Первые признаки того, что на верфи под Уханем что-то случилось, заметил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Томас Шугарт. Бывший офицер-подводник в июле опубликовал тред из твитов, рассказав о необычной активности плавучих кранов и приложив спутниковые снимки. Старший научный сотрудник CNAS тогда предположил, что речь идет о происшествии с новым неизвестным классом китайских подводных лодок.

В разговоре с журналистами WSJ Шугарт предположил, что «Чжоу» удастся починить, но выйти в море получится не скоро, поскольку лодка после подъема со дна должна быть полна воды. «Возможно, придется чистить всю электронику, заменить электродвигатели», — перечислил эксперт. По его мнению, ядерное топливо, скорее всего, не попало в воду, так как лодка не выходила в море и реактор вряд ли работал на высоком уровне мощности.

«Эта авария замедлит расширение Китаем флота атомных подводных лодок», — заявил WSJ аналитик Фонда «Наследие», бывший офицер ВМС США Брент Сэдлер.

Народно-освободительная армия Китая или власти не сообщали о происшествии с подводной лодкой, уточнило издание. Пострадали ли при затоплении «Чжоу» люди, журналистам неизвестно. В китайском посольстве отвечать на вопросы издания отказались, пишет WSJ.

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