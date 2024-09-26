Родившим до поступления в вуз хотят давать дополнительные конкурсные баллы

За рождение детей до подачи документов в вуз можно будет начислять дополнительные вступительные баллы. Письмо с таким предложением направил в Минобранауки председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщило ТАСС.

Ребенок должен родиться за год до подачи документов в высшее учебное заведение, говорится в письме. Таких младенцев предлагается считать «индивидуальным достижением», за которое необходимо «предусмотреть начисление максимального количества дополнительных баллов к результатам экзаменов», цитирует документ информационное агентство.

Автор инициативы заявил, что эта мера поможет женщинам с детьми получить высшее образование и не потребует дополнительных выплат из госбюджета. По словам сенатора, новая норма «повысит статус семей с детьми» и станет «одной из мер для профилактики прерывания беременности».

Кутепов счел, что существующих мер «поддержки рождаемости в системе образования» недостаточно. Сейчас у родивших за время учебы студенток есть возможность попросить перевод с платного обучения на бюджетное и использовать обязательные для государственных вузов группы кратковременного пребывания детей, а также комнаты матери и ребенка.

Издание «Мел» посчитало, что глава комитета по экономической политике Совета Федерации фактически предложил «для получения привилегий при поступлении рожать школьницам».

Согласно действующим нормам, индивидуальными достижениями при поступлении в вуз считаются: окончание школы с отличием, спортивные успехи и победы в олимпиадах. Вузы должны начислить абитуриенту за индивидуальные достижения до 10 баллов дополнительно к сумме баллов ЕГЭ.

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