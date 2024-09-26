Иностранцам ужесточат правила получения разрешения жить в России

Госдума собирается во втором чтении рассмотреть законопроект об ужесточении правил поучения разрешения на временное проживание в России. Иностранец, состоящий в браке с гражданином России, сможет получить разрешение не раньше, чем через три года после регистрации брака, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Сейчас временных ограничений на срок брака законом не установлено, благодаря чему возможны «фиктивные браки и фиктивное отцовство», позволяющие по упрощенной процедуре получить право жить в России, приводит издание доводы авторов инициативы.

В прошедшей первое чтение редакции законопроекта минимальная длительность брака для получения разрешения составляла два года. Комитет по делам СНГ одобрил поправку, увеличивающую срок до трех лет, и рекомендовал Госдуме принять документ в таком виде, сообщил «Коммерсантъ».

Ко второму чтению в проекте также появилась норма о случаях, когда у пары с супругом-иностранцем нет рожденного в браке ребенка. Если у пары есть дети – граждане России, – иностранец сможет получить вид на жительство без оформления разрешения на временное проживание, цитирует издание текст поправки. Согласно тексту, если суд отменит усыновление или факт отцовства иностранца, либо признает брак недействительным — документы о разрешении на проживание будут аннулированы. Если этот иностранец одновременно приходится близким родственником гражданину РФ, для него останется возможность продлить обыкновенную частную визу, говорится в документе.

Спикер Госдумы Володин заявил ТАСС, что новый законопроект «сделает бесполезным заключение фиктивных браков для получения российского гражданства». Он привел статистику МВД, согласно которой с 2021 года иностранцы для получения разрешений на проживание заключили в России около 4300 браков. «После принятия закона настоящий брак будет крепче», — сказал Володин.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.