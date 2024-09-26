Приговоренного к смерти более 50 лет назад мужчину оправдали 

Верховный суд Японии отменил смертный приговор, вынесенный в 1968 году Ивао Хакамаде, пишет Би-би-си. Тогда его признали виновным в убийстве своего босса, его жены и двоих детей.

В 2014 году суд города Сидзуока отменил приговор Хакамаде. Основанием стали анализы ДНК, результаты которых свидетельствовали о том, что биологические следы, оставленные преступником на месте преступления, не принадлежат Хакамаде. После этого он был освобожден.

Однако позже суд в Токио отменил это решение. В 2023 году дело Хакамады передали на рассмотрение в Верховный суд Японии. Было решено провести новое судебное разбирательство в связи с появившимися подозрениями, что следователи могли подбросить улики обвиняемому.

Бывший профессиональный боксер Ивао Хакамада работал на заводе по переработке мисо. В 1966 году после пожара в доме его босса в городе Шизуока к западу от Токио нашли тела его начальника, его жены и двоих детей. Все они погибли от ножевых ранений.

После этого Хакамаду обвинили в убийстве, поджоге и краже из дома погибших 200 тысяч йен наличными. После задержания он дал признательные показания, однако позже отказался от них, заявив, что признался в преступлении, которого не совершал, под пытками.

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В 2011 году британская газета The Guardian назвала Хакамаду осужденным, который дольше всех в мире ожидает исполнения вынесенного ему смертного приговора.

Как отмечает Би-би-си, новое рассмотрение дела Хакамады вызвало большой общественный интерес. В день оглашения решения Верховного суда у его здания собрались сотни людей, которые приветствовали оправдание Хакамады криками «банзай» («ура» по-японски — прим. «Холода»).

Самому Хакамаде сейчас 88 лет. Он не принимал участия в судебном процессе из-за проблем с ментальным здоровьем.

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