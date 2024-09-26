Житель Омска поспорил на отжимания и попал в больницу

В городе Омске молодой мужчина попал в больницу с инфарктом миокарда после спора с приятелем о том, что он сможет отжаться более 200 раз. Мужчине стало плохо, когда число отжиманий «почти приблизилось к заветной цифре», сообщил паблик омской Больницы скорой медицинской помощи №1 «ВКонтакте».

Местный телеканал «12» со ссылкой на областной Минздрав рассказал, что мужчина поспорил на 240 отжиманий, но после 239-го у него случился инфаркт.

Врачи провели пациенту стентирование коронарных артерий, затем мужчина прошел курс лечения в отделении и реабилитацию, сообщили в БСМП №1. По словам представителей клиники, «до инцидента» мужчина занимался спортом, вел активный образ жизни и не имел проблем с сердцем и давлением.

Врачи омской больницы объяснили, что физические нагрузки высокой интенсивности могут быть опасны, так как слишком большое напряжение нарушает обмен веществ в клетках сердца и сосудов. Из-за этого сосуды сужаются и возникает кислородное голодание сердечной мышцы. Следствием может стать инфаркт миокарда, добавили медики.

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Причиной раннего инфаркта у молодых людей может стать внешний шум, выяснили авторы исследования, результаты которого были представлены в августе на мероприятии Европейского общества кардиологии в Лондоне. В исследовании принимали участие 430 человек возрастом до 50 лет, которые попали в больницу с инфарктом миокарда.

Европейские ученые измерили уровень шума в районах, где проживали пациенты, и выяснили: жители шумных районов чаще попадали в медучреждения. При этом большинство участников исследования не курили и у них не был диагностирован диабет. Авторы исследования рассказали, что звуки стройки, гудки автомобилей или шум толпы могут стать хроническим источником стресса, который повысит риск сердечного приступа.

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