Жизнь в шумном районе увеличивает риск сердечного приступа

Внешний шум может влиять на сердечно-сосудистую систему. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два исследования, представленных на ежегодной встрече Европейского общества кардиологии в Лондоне.

Сами исследования еще не были опубликованы в научных журналах. В первом исследовании, проведенном учеными под руководством Хатима Керниса из Института кардиологических исследований в Бремене, утверждается, что звуки стройки, гудки автомобилей или шум толпы могут стать хроническим источником стресса, который, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа.

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В исследовании принимали участие 430 человек до 50 лет, которые попали в больницу с инфарктом. Ученые измерили уровень шума в районах, где проживали пациенты, и выяснили, что люди из шумных районов чаще попадали в медучреждения. При этом большинство из них не курили, и у них не был диагностирован диабет.

«Городской шум может значительно увеличить риск раннего инфаркта миокарда у молодых людей с низкими традиционными факторами риска», — утверждает Кернис. Он считает, что влияние шума в месте проживания должно быть отражено в рекомендациях по оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Команда Марианн Зеллер из Университета Бургундии сосредоточилась на людях, уже переживших сердечный приступ как минимум 28 дней назад. В результатах исследования сказано, что вероятность смерти, инсульта, стенокардии, повторной госпитализации из-за сердечной недостаточности или необходимости экстренного медицинского вмешательства была выше у тех, кто жил в шумных районах.

«Наши данные — первое доказательство того, что шум может влиять на прогноз выживаемости», — заявила Зеллер.

По данным ученых, вероятность смерти или развития других заболеваний повышалась на 25% с каждым увеличением уровня ночного шума на 10 децибел. При этом исследователи учитывали и другие факторы, в частности загрязнение воздуха в местах проживания пациентов.

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