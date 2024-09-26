Мексиканский наркокартель похитил российского велопутешественника-экстремала

Возле мексиканского города Нуэво-Ларедо неизвестные похитили российского велопутешественника-экстремала Владимира Косарова. Заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров сообщил РБК, что путешественник передвигался «по районам с повышенной криминальной опасностью, обусловленной деятельностью наркокартелей».

Сотрудник посольства рассказал изданию, что путешественник нелегально въехал на территорию Мексики из Гватемалы и планирует так же нелегально пересечь границу США. По словам Федорова, через сутки после похищения Косаров вышел на связь и сообщил, что уже на свободе. Путешественник сообщил сотрудникам посольства, что похитители не причинили вреда его здоровью, «не били и не грабили»

О похищении Косарова «членами наркокартеля» первым написал телеграм-канал Baza. Авторы публикации сообщили, что к палатке блогера подъехали несколько неизвестных и стали допрашивать, выясняя, как путешественник оказался возле Нуэво-Ларедо. После допроса блогер сообщил своим подписчикам, что ему страшно и попросил отслеживать его по GPS. Спустя некоторое время геолокация путешественника прекратила обновляться, и он перестал выходить на связь, сообщила Baza.

Подписчики позвонили в мексиканскую полицию, но там им посоветовали обращаться в посольство, рассказал РБК. В комментариях к последнему телеграм-посту Косарова подписчики писали, что он рассказывал в приватном чате, как его «допрашивали картели».

Читать еще Тайна семьи Томасов Шесть странных смертей за 14 лет вынудили брата и сестру провести собственное расследование

Когда Косаров на следующий день появился в сети, то рассказал, как его возили на машине по «разным странным местам», пишет Baza. Отпустили путешественника ближе к ночи, высадив из машины возле города Монтерей, велев больше не приезжать в Ларедо, утверждают авторы телеграм-канала.

Российский блогер больше полугода путешествует по Центральной Америке. Весной он на три месяца пропадал в Колумбии. По словам путешественника, он все это время добирался до Панамы, заразившись по пути малярией. В инстаграме Косарова около 79 тысяч подписчиков, в телеграм-канале — больше восьми тысяч.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.