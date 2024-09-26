Младенец получил химические ожоги из-за ошибки медиков в Москве

В роддоме в Люберцах медики перепутали новорожденных и травмировали здорового младенца. Об этом телеграм-каналу Mash рассказала бабушка новорожденной девочки Клавдия (имя изменено).

По ее словам, ее невестка лежала в палате с другой только что родившей женщиной. Пока она лежала под капельницей, а другая вышла из палаты пришла медсестра и обработала здорового младенца неизвестным раствором.

«Намеков на то, что у нее есть сыпь, не было. [Невестка] спросила у медсестры: “Чем вы мажете ребенка?” Та ответила, что так нужно», — рассказала Клавдия.

У второго младенца была сыпь, которую как раз и должна была обработать медсестра. Узнав об этом, мать больного ребенка, по словам Клавдии, объяснила медсестрам, что они перепутали детей. На это ей ответили, что могут прийти и также «намазать» ее ребенка.

Через сутки невестка Клавдии решила поменять подгузник своей дочери и обнаружила кровоточащие раны. «Открывает памперс и видит там ужас. У ребенка все в волдырях. На просьбу, чтобы забрали ребенка, так как у матери температура 40 градусов и она не может сейчас посидеть с ребенком в родильном доме, где должны были ухаживать за младенцем, пока мать находится после кесарева сечения, услышала такой ответ: “Для вашего ребенка у нас места нет”», — говорит Клавдия.

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Она также добавила, что ее новорожденную внучку медсестры трижды «намазали лекарством», каким именно — неизвестно. По словам Клавдии, в выписке ребенка в качестве диагноза указана «неизвестная болезнь».

В свою очередь, Mash пишет, что младенца на время забрали в детское отделение в состоянии средней тяжести. Телеграм-канал сообщает, что родители новорожденной девочки написали «заявления во все органы», а проведенные экспертизы показали, что медики оставили на теле ребенка химический ожог. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, по информации Mash, проводит проверку.

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