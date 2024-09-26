Google заплатила миллиарды долларов за возвращение бывшего сотрудника

Корпорация Google подписала соглашение с компанией Character.AI, основанной своим бывшим сотрудником Ноамом Шазиром, в рамках которого заплатила последней 2,7 миллиарда долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что формально Google заплатила такую сумму за лицензию на технологии искусственного интеллекта, принадлежащие Character.AI. В то же время газета полагает, что ключевым пунктом сделки стало возвращение Шазира на работу в Google.

Теперь он занимает пост вице-президента корпорации и отвечает за развитие ИИ Gemini, который Google называет самым мощным искусственным интеллектом в мире.

Ноам Шазир, которому сейчас 48 лет, проработал в Google с 2000 по 2021 год. В 2017 году он стал одним из авторов научной работы, которую с тех пор считают основой для технологии генеративного ИИ. Позже Шазир вместе с одним из коллег создал чат-бота Meena, однако, несмотря на все усилия создателей, руководство Google так и не согласилось представить его публике.

После этого Шазир разочаровался в корпорации и уволился, обвинив руководство Google в бюрократической волоките при интеграции технологий в продукты для обычного пользователя.

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Уволившись, Газир основал собственный стартап Character.AI. Ему удалось привлечь около 150 миллионов долларов инвестиций, а саму компанию незадолго до соглашения с Google оценивали в один миллиард долларов.

Как пишет WSJ, большая часть от заплаченных Google 2,7 миллиарда долларов, вероятно, досталась лично Шазиру. При этом издание отмечает, что эта сумма необычно велика для основателя стартапа, который не вывел свою компанию на биржу и не продал ее.

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