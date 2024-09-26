Посетители раскритиковали бал в духе сериала «Бриджертоны» 

22 сентября в американском городе Детройт в штате Мичиган прошел костюмированный бал в духе сериала «Бриджертоны». Посетители рассказали в соцсетях, что вместо обещанного бала с танцами и декорациями в стиле эпохи Регентства им показали стриптиз и накормили остывшей едой. Об этом пишет Би-би-си.

Сообщается, что бал не имеет отношения к стриминговому сервису Netflix — его проводила компания Uncle & Me LLC. В объявлении о предстоящем мероприятии организаторы предлагали желающим прийти на бал в стиле сериала и «погрузиться в чарующий мир эпохи Регентства».

«Присоединяйтесь к вечеру утонченности, изящества и исторического очарования. Проведите ночь, наполненную музыкой, танцами и великолепными костюмами», — говорилось в объявлении.

Однако бал не оправдал ожиданий посетителей и не соответствовал концепции мероприятия, пишет издание. В соцсетях пользователи распространили фотографии, на которых посетители сидят на полу в роскошных нарядах, уткнувшись в телефоны.

«Я был на детских праздниках, и они проходили лучше», — написал один из посетителей и добавил, что большинство людей покинули мероприятие уже к 9 вечера. Другие пользователи написали, что на балу в стиле «Бриджертонов» их накормили остывшей едой.

«Курица была недожарена, а паста — холодная», — написал один из гостей мероприятия и отметил, что даже этой еды не хватило на всех.

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Forbes пишет, что билеты на бал стоили от $150 до $1000, однако площадку мероприятия даже не украсили цветами.

Организаторы мероприятия сообщили журналистам, что «работают над устранением всех проблем».

«Бриджертоны» — это сериал производства Netflix, созданный на основе серии романов американской писательницы Джулии Куинн. Действие в сериале разворачивается в Лондоне первой половины XIX века, также известной как эпоха Регентства. Сериал повествует о жизни аристократической семьи Бриджертонов, их романах и светских интригах.

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