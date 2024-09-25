Глава РПЦ увидел опасность распространения в воюющей армии язычества

Патриарх Кирилл на заседании высшего совета Русской православной церкви заявил, что в армии возникли предпосылки для распространения язычества. По мнению высокопоставленного священника, «война порождает деформированные формы духовности».

Действующая армия является местом, где «проявляется человеческая сила», сказал глава РПЦ. Именно поэтому есть риск, что далеких от православия «невоцерковленных военнослужащих» привлечет «риторика неоязыческих проповедников». По словам патриарха, языческие проповедники распространяют тезис о несовместимости героизма и христианства. Поэтому стоит рассказывать в армии о «святых воинах, память которых хранит наша церковь», сделал вывод Кирилл. Он призвал работающих в вооруженных силах священников регулярно упоминать о «подвигах христианских святых», которые «служили своим Отечествам в армии».

По мнению главы РПЦ, язычество способно «заполнять вакуум». «Начиная от смешочков в виде фейков и кончая осознанным предложением людям ложных идей, ложной информации, ложных страхов», — объяснил Кирилл.

Прошлым летом председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ Кирилл Покровский первым обратил внимание, что в воюющей в Украине армии встречаются язычники. Хотя он не слышал с их стороны «чтобы были какие-то оскорбления» православных священников.

В 2015 году об увеличении числа язычников среди российских военнослужащих рассказал помощник командующего Черноморским флотом по работе с верующими Александр Бондаренко. Протоиерей назвал тягу к языческим верованиям «претензией на исключительность» и «западным проектом». По его словам, язычники «нападают на православие», объясняя, что «это еврейская вера, это не наше, не родное».

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