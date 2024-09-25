В опустевшем из-за войны поселке в Бурятии детей будут учить на полицейских со второго класса школы

В школе поселка Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии появился профильный полицейский класс на базе второго, сообщает местное издание «Люди Байкала».

По его данным, восьмилетние школьники, учащиеся в этом классе, будут ходить на экскурсии в отделения полиции и изучать строевую подготовку, а классные часы у них будут вести силовики.

«Основная цель создания такого класса — патриотическое воспитание и профориентация подрастающего поколения», — заявили в отделе полиции по Баунтовскому району. Там отметили, что на первом уроке в профильном классе полицейские показали школьникам свое табельное оружие.

В свою очередь, директор школы, в которой открылся профильный полицейский класс, Надежда Загдаева рассказала журналистам, что силовики сами обращаются с предложениями о сотрудничестве в образовательные учреждения.

«Мы с удовольствием принимаем такие предложения. С малых лет будем прививать любовь к Родине и взращивать будущие кадры для [правоохранительных] структур», — пообещала Загдаева, отметив, что школа в поселке Багдарин, о которой идет речь, уже заключила такие договоры не только с полицией, но и с Росгвардией и ФСИН.

При этом Загдаева подчеркнула, что сотрудничество с силовиками не сулит школе никакой материальной выгоды. В то же время, по ее словам, полицейские помогают готовить детей к конкурсам регионального и федерального уровней, в частности тем, где ученикам необходимо уметь собирать и разбирать оружие.

Как отмечает издание, поселок Багдарин, школа которого решила учить детей быть полицейскими уже со второго класса, после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года опустел почти на половину. Часть жителей заключила контракты с Минобороны, другая была мобилизована.

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