Смерть человека в капсуле для суицида обернулась уголовным делом

В Швейцарии местные правоохранители начали расследование после смерти человека в камере для самоубийства, пишет Associated Press (AP).

Речь идет о специальном устройстве под названием Sarco, на разработку которого австралийский врач Филип Ничке потратил более миллиона долларов. Оно представляет собой герметичную капсулу, сев в которую, человек, решивший уйти из жизни, может нажать на кнопку, включающую подачу азота внутрь камеры. Вдыхая азот, человек сначала засыпает, а затем умирает от удушья.

Ранее нидерландская группа поддержки людей, решившихся на «ассистированное самоубийство», Exit International сообщила, что с помощью капсулы Sarco ушла из жизни 64-летняя женщина, страдавшая «тяжелым иммунным заболеванием».

Как сообщили в местной полиции, по факту случившегося задержаны несколько человек. Их подозревают в подстрекательстве и пособничестве самоубийству. По данным СМИ, среди задержанных в том числе фотограф, который должен был запечатлеть использование капсулы.

При этом разработчик Sarco доктор Филип Ничке утверждает, что швейцарские юристы заверили компанию The Last Resort, которой принадлежит капсула для самоубийства, что ее использование в этой стране будет законным.

Тем не менее представители правительства Швейцарии заявили, что использование в стране Sarco нарушает местное законодательство. «[Капсула] не соответствует требованиям закона о безопасности продукции, и поэтому не должна быть введена в оборот», — сказала на заседании Национального совета швейцарский министр Элизабет Бауме-Шнайдер.

Как напоминает AP, швейцарское законодательство допускает ассистированное самоубийство, если желающий уйти из жизни может внятно объяснить свое желание и имеет физическую возможность сделать это самостоятельно. При этом люди, «ассистирующие» в процессе суицида, не могут получать за это никакого материального вознаграждения. В Швейцарии существуют несколько организаций, помогающих людям, которые хотят совершить суицид, в том числе прибывшим туда для этого из других стран.

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