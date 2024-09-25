СМИ: Россия собирается строить боевые беспилотники в Китае

Ижевский электромеханический завод «Купол» планирует начать сборку дронов-камикадзе и разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов в Сицзянь-Уйгурском автономном районе Китая. О планах сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведках и документы.

Ижевский завод является дочерней компаний госконцерна «Алмаз-Антей» и сейчас выпускает на своих производственных площадках дроны-камикадзе серии «Гарпия», рассказало агентство. Массовое применение «Гарпий-А1» замечено на войне в Украине, конструкция аппаратов «явно вдохновлена» иранскими дронами «Шахед», но габариты меньше, а вместо поршневого двигателя используется реактивный, отметили журналисты Reuters. По их словам, двигатели для дронов завода «Купол» — китайского производства.

На производственной площадке в особой экономической зоне «Кашгар» Сицзянь-Уйгурского района «Купол» планирует собирать беспилотники-камикадзе «Гарпия-3», рассказали источники Reuters. Это модернизированный вариант прежних одноименных дронов, с дальностью 2 000 километров и боеголовкой весом 50 килограмм, уточнили собеседники агентства. По их словам, первые два таких беспилотника проходят испытания в Ижевске.

В планах российского госконцерна — собирать на территории Китая средневысотные разведывательно-ударные беспилотники REM-1 с полезной нагрузкой 400 килограмм, сообщило Reuters. «Купол» намерен строить до 800 таких аппаратов в год — под них создается отдельная производственно-исследовательская площадка, рассказали источники агентства.

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Сейчас у России есть лишь несколько десятков подобных средневысотных БПЛА собственного производства, отметили журналисты. Эти БПЛА выпускает компания «Кронштадт» под брендом «Орион», они способны нести до 200 килограмм нагрузки на расстояние до 300 километров.

Старший научный сотрудник вашингтонского Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт заявил Reuters, что Китай не решится подвергнутьс ебя международным санкциям в обмен на военную помощь России. По словам эксперта, нужна «более полная» информация, которая позволит установить, что КНР действительно размещает у себя производство российских военных дронов.

О разработке в Китае аналога иранского ударного беспилотника «Шахед» для России в июле сообщали анонимные европейские чиновники.

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