Китай разработает для России аналог иранских дронов «Шахед»

Анонимные европейские чиновники утверждают, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, аналогичный иранской модели «Шахед». Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, компании обеих стран еще в 2023 году провели переговоры о сотрудничестве по копированию беспилотника. В этом году они начали разработку и тестирование дронов для последующей отправки в Россию. Какие именно компании участвовали в переговорах, Bloomberg не уточняет.

По словам неназванных источников издания, китайские беспилотники еще не использовались на войне в Украине.

Bloomberg отмечает, что предоставление России ударного беспилотника типа «Шахед» будет означать углубление поддержки России со стороны Пекина, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны США и их союзников.

В то же время анонимные американские чиновники заявили, что Китай воздерживается от прямых поставок России оружия и артиллерии, поэтому поставки беспилотников будут означать «беспрецедентную эскалацию» военного конфликта в Украине и почти наверняка повлекут за собой санкции в отношении Китая.

При этом представитель посольства Китая в США Лю Пэньюй отрицает, что Китай поставляет оружие в Россию или Украину. «Что касается украинского кризиса, то международному сообществу совершенно ясно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто разжигает борьбу и подстрекает к конфронтации», — заявил чиновник.

В апреле этого года Bloomberg писал, что Китай поставляет России спутниковые снимки военного назначения, микроэлектронику и станки для производства танков, а также ряд технологий, используемых в производстве оружия.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите стран «Большой семерки», что глава Китая Си Цзиньпин пообещал ему не поставлять оружие России.

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