Российские ученые предложили строить на незаселенных территориях биоэкопоселения

Российские биотехнологи разработали проект строительства на незаселенных территориях России сети из тысячи современных биоэкопоселений. Об этом, как передает РИА «Новости», выступая на российском форуме биотехнологий OpenBio, президент Общества биотехнологов России Раиф Василов.

Он отметил, что главный вызов для России в XXI веке — обеспечить равномерное устойчивое развитие огромной, но фактически заселенной только на треть территории, тогда как инфраструктура в масштабах страны остается неразвитой, а численность населения снижается. Василов утверждает, что этого можно добиться с помощью биотехнологий и биоэкономики.

«Мы говорим о строительстве космических станций на разных других планетах для их обживания. Почему бы не начать со своей территории как таковой», — сказал ученый.

По словам Василова, проблема депопуляции сегодня актуальна не только для восточной части России. Он отметил, что на Среднерусской равнине в Центральной России сейчас живет меньше людей, чем до 1913 года. Люди уезжают из сельских и отдаленных территорий из-за неразвитости инфраструктуры и низкого уровня жизни, а молодежь стремится в города, где есть возможность развиваться, констатировал ученый.

«Создание таких высокотехнологичных биоэкопоселений, основываясь на современных биотехнологиях и биоэкономике, решает задачи встраивания человека в биосферу… Понятно, как это может быть организовано. Градостроительная идея, как это развивать — это биоэкономика, использование местных ресурсов для обеспечения людей всем необходимым. Бездорожный или внедорожный транспорт. Это должно быть не отдельно взятое поселение. Это должна быть целая сеть, которая будет охватывать всю страну», — пояснил он.

В показанной Василовым презентации говорится, что биоэкопоселение будет представлять собой населенный пункт, рассчитанный на 400-1000 жителей, который в значительной степени будет самостоятельно обеспечивать себя теплом, энергией и продовольствием, а также утилизировать свои отходы с применением природоподобных технологий. Всего на требующих развития российских территориях предлагается создать сеть из тысячи таких поселений.

По словам Василова, в таких поселениях можно обеспечить современный уровень жизни и соединить «преимущество города по качеству жизни с преимуществами деревни по близости к природе и встраивании в природу».

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