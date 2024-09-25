Леди Гага записала новый альбом к выходу «Джокера»

Леди Гага записала новый альбом для сиквела фильма «Джокер» картины «Джокер: Безумие на двоих», в котором она исполнила одну из главных ролей. Анонс новой пластинки, получившей название Harlequin, появился на официальной странице певицы в соцсети X.

Как сообщается, всего в альбоме, специально записанном Леди Гагой для картины, будет 13 песен. Релиз пластинки запланирован на 27 сентября, но предзаказать новый альбом певицы можно уже сейчас — такую опцию предлагают музыкальные стриминговые сервисы Spotify и Apple Music. В лонгплей войдут каверы на классические джазовые композиции, включая Get Happy (1959) Джуди Гарленд, That’s Life (1966) Фрэнка Синатры, а также новые оригинальные песни.

Партнером Леди Гаги по фильму «Джокер: Безумие на двоих» стал актер Хоакин Феникс, который, как и в первой части, исполнил роль Джокера. В свою очередь, певица в новой картине сыграла роль Харли Квинн. Сюжет «Безумия на двоих» развивается вокруг отношений главных героев.

В оригинальных комиксах о Джокере Харли Квинн — врач-психиатр, которую привлекают для реабилитации Джокера, однако вместо того, чтобы заниматься лечением социопата, она влюбляется в него и становится его помощницей и соучастницей преступлений.

Мировой прокат новой картины о Джокере стартует 4 октября. Ранее режиссер фильма Тодд Филлипс говорил, что закончит этим фильмом историю о Джокере и вернется в своей работе к комедийному жанру. Сценарий «Безумия на двоих» Филлипс написал в соавторстве со Скоттом Сильвером.

Как писало ранее издание The Hollywood Reporter, подзаголовок ленты «Безумие на двоих» (в оригинале Folie à deux) — медицинский термин. Им в психиатрии называют форму индуцированного бреда, при котором у двух человек наблюдаются одинаковые по содержанию бредовые идеи.

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