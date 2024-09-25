Иранская компания хочет купить у китайской завод в Татарстане

Крупнейший иранский производитель бытовой техники Entekhab Group ведет переговоры о покупке завода холодильников китайской Midea в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данными издания, ранее Entekhab Group пыталась купить завод турецкой компании Vestel в городе Александров Владимирской области, но переговоры закончились неудачно — иранская фирма не смогла договориться об организации работы с управляющей компанией.

Собеседник газеты рассказал, что переговоры с Vestel были окончательно прекращены, когда выяснилось, что покупателю завода необходимо вложить в его переоборудование 80 миллионов долларов. Тем не менее иранская компания не оставляет попыток выйти на российский рынок бытовой техники после ухода с него западных брендов высокого ценового сегмента. «Entekhab Group либо выкупит другой завод, либо войдет в долю российского производителя бытовой техники»,— сказал источник «Коммерсанта».

Entekhab Group — один из крупнейших производителей бытовой техники в Иране. Компания выпускает, в частности посудомоечные и стиральные машины, а также холодильники и телевизоры. Фирма владеет одним из крупнейших заводов в Иране. Площадь фабрики, расположенной в Исфахане, составляет 300 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, компания Midea, которой принадлежит завод в Татарстане, заинтересовавший Entekhab Group, — один из крупнейших производителей и импортеров бытовой техники в Китае и в мире. Так, например, подразделение Midea по производству компрессоров для кондиционеров занимает 45% мирового рынка этих компонентов, а на двигатели для кондиционеров и стиральных машин бренда приходится 40% и 22% мирового рынка соответственно.

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