Coca-Cola прекращает производство своей «острой» газировки из-за низкого спроса у зумеров

Coca-Cola прекращает производство своего напитка с «острым» вкусом (Coca-Cola Spiced) всего через шесть месяцев после того, как эта газировка появилась в магазинах. CNN пишет, что попытка привлечь новинкой более молодых потребителей оказалась неудачной.

Представитель Coca-Cola заявил, что компания «всегда смотрит на то, что нравится клиентам, и корректирует» линейку напитков. «В рамках этой стратегии мы планируем постепенно отказаться от Coca-Cola Spiced, чтобы представить новый вкус в 2025 году», — добавил он.

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При этом представитель производителя газировки не назвал конкретную причину прекращения продаж Coca-Cola Spiced. Напиток появился в феврале этого года и сочетал в себе традиционный вкус колы с малиновыми нотками. Низкие продажи Coca-Cola Spiced CNN объясняет тем, что возникла путаница относительно вкуса напитка, так как он на самом деле не был острым.

Пряный вкус колы был создан, чтобы привлечь потребителей поколения Z, напоминает CNN. Ранее консультант по вопросам фасованных товаров и общественного питания в исследовательской компании Circana Салли Лайонс Уайетт рассказал каналу, что в последние несколько лет потребители всех возрастных групп стали предпочитать острую пищу, но больше всего ее любят зумеры. В связи с этим все больше брендов продуктов питания и напитков добавляют в свои товары вкусы специй или «откровенную остроту».

Coca-Cola не раскрывает продажи отдельных вкусов своей газировки, и этот напиток не упоминался в последнем отчете о доходах компании. При этом, чистая выручка Coke во втором квартале выросла на 2,9%, но объемы продаж компании в Северной Америке, где продавался Spiced, упали на 1%.

Spiced — не единственный вкус, который Coca-Cola снимет с продажи. Компания подтвердила, что прекращает производство Cherry Vanilla, который был запущен в 2020 году, и Diet Coke с Splenda.

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