Ученые создали безопасный для людей с диабетом сорт риса 

Ученые из Международного института изучения риса (IRRI) на Филиппинах разработали новый сорт риса, который является безопасным для употребления людьми с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что во всем мире более 537 миллионов людей страдают диабетом. Больше половины этих людей, 60%, проживают в Азии, где рис является основным продуктом питания.

Белый рис, как отмечает издание, имеет высокий гликемический индекс — показатель влияния углеводов в продуктах на повышение глюкозы в крови. Сообщается, что его употребление может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови. Более того, частое употребление белого риса может быть связано с развитием неинфекционных заболеваний, таких как диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы помочь любителям риса решить эту проблему, ученые из IRRI совместно с коллегами из Калифорнийского университета, Института молекулярной физиологии растений имени Макса Планка в Германии и болгарского Центра биологии растительных систем 10 лет изучали более 300 образцов семян. Таким образом они выявляли гены и маркеры с более низким гликемическим индексом и повышенным содержанием белка.

«Мы подумали: если нам удастся разработать диету с низким гликемическим индексом, которая будет полезной не только для людей, больных диабетом или на стадии диабета второго типа, то это может стать эффективным способом борьбы с новыми случаями заболевания. Это будет особенно важно для стран Азии и Африки, которые потребляют рис в значительно больших объемах по сравнению с другими регионами», — сказал главный научный сотрудник Центра качества зерна и питания IRRI доктор Несе Шринивасулу.

Сообщается, что новый сорт риса, разработанный учеными, пока не доступен для широкого выращивания. Однако по словам Шринивасулу, первым делом семена этого риса распространят по территории Филиппин и доставят в Индию.

Эпидемиолог-диетолог и профессор Университета Северной Каролины, доктор Линдси Смит Таилли в свою очередь подчеркнула, что настоящую угрозу для здоровья людей, больных диабетом, представляют сладкие газировки и переработанные продукты, а не рис.

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